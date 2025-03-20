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Симоненко Сергей


20.03.2025 «ОТП Банк» первым в России переходит на отечественный карточный процессинг без Oracle 1
11.09.2024 «ОТП Банк» осуществил миграцию на Deckhouse Kubernetes Platform 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Симоненко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Flant - Флант 106 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 242 1
DevOps - Development и Operations 906 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13404 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4059 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1142 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 345 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6262 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 404 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28165 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 933 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13768 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8699 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348069, в очереди разбора - 763051.
Создано именных указателей - 171323.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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