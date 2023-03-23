Yandex Cloud обновила сервис Yandex Tracker для компаний

Облачная платформа Yandex Cloud обновила сервис для управления процессами и проектами в компании Yandex Tracker. Теперь в нем есть еще больше возможностей для управления задачами и проектами организаций: доски и дашборды стали «умнее», у пользователей появилась стартовая страница, а администратор может гибко управлять доступами сразу всех отделов компании. Обновления уже доступны в веб-версии сервиса и в мобильном приложении Yandex Tracker для Android и iOS.

У каждого пользователя в Yandex Tracker теперь появилась стартовая страница, которую он может настроить под себя. Например, добавить туда необходимые виджеты — небольшие карточки, где можно отслеживать списки задач, статистику их выполнения, оставлять заметки. А администраторы организации в свою очередь смогут оставлять на стартовых страницах важные объявления для всей команды.

В Yandex Tracker стало проще управлять правами отдельных групп пользователей. Администратор теперь может настраивать доступы к Tracker для всего отдела компании сразу, если пользователи зарегистрированы как группа в «Яндекс 360». Раньше необходимо было вручную назначать права на доступ, редактирование или отключать от системы каждого отдельного пользователя.

В новом интерфейсе Yandex Tracker управление задачами на досках стало проще и прозрачнее. Теперь можно добавлять задачи сразу во вкладке «Доска» и зоне планирования — вкладке «Бэклог». Кроме этого, появилась возможность автоматически удалять и добавлять задачи на досках. Доски нового типа выходят из бета-тестирования и теперь доступны всем пользователям Yandex Tracker. А на дашбордах пользователям станет проще управлять виджетами — перемещать или изменять их размер.

Также обновилась диаграмма Ганта в Tracker — инструмент для визуализации и управления календарным планом. В сервисе улучшены настройки отображения диаграмм, а также появилась возможность создавать диаграмму по списку проектов. Помимо этого, теперь можно сразу увидеть задачи из других проектов, которые блокируют завершение проекта. Это позволит спрогнозировать риски и возможный сдвиг сроков проекта.

В мобильном приложении сервиса теперь можно сортировать и группировать задачи по типу, очереди, исполнителю или дедлайну. Также для поиска задач теперь можно использовать фильтры, которые пользователь ранее установил в веб-версии сервиса.

Компании используют Yandex Tracker в абсолютно разных процессах: для разработки ПО, обработки HR-запросов, автоматизации закупок, организации маркетинговых процессов, службы поддержки и сервисных работ. Яндекс самостоятельно разрабатывал сервис с 2012 г. Уже несколько лет он используется для организации работы всех подразделений компании. В 2017 г. Yandex Tracker стал доступен пользователям вне «Яндекса». Сервисом пользуются, например, производитель стройматериалов «Технониколь» и онлайн-школа по работе с данными SkillFactory.