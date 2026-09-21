Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201516
ИКТ 15625
Организации 11845
Ведомства 1513
Ассоциации 1126
Технологии 3597
Системы 27080
Персоны 87996
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1338
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2856
Мероприятия 894

Колосов Алексей

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс 1
01.06.2023 «Документерра» обновила решение для создания корпоративных баз знаний и сайтов документации 1
01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Колосов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 186 1
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 98 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Service - ЭйТи Сервис 12 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2402 1
KPMG 279 1
НКК - Национальная энергетическая платформа - 12 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 145 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 1
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 128 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 478 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6576 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1314 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 209 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 490 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2549 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 78 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3721 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 377 1
Atlassian - Confluence 191 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 41 1
Carbon Soft - EvaTeam - Еватим - EvaEcoSystem 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6362 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1380 1
Тихонов Анатолий 19 1
Гощанский Олег 1 1
Алтухов Кирилл 1 1
Климанова Людмила 1 1
Усов Антон 1 1
Рязанцев Андрей 2 1
Киракосян Одисей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 2
Кипр - Республика 638 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4028 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 264 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5163 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8553 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3170 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8147 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1502 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще