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«Документерра» обновила решение для создания корпоративных баз знаний и сайтов документации

«Документерра» обновила решение для создания корпоративных баз знаний и сайтов документации.

Одним из ключевых изменений является обновленная панель автора, которая теперь называется Проекты. Страницы стала более интуитивно понятной и удобной в использовании – функции закрепления и архивации проектов помогут эффективнее вести крупные базы знаний. Кроме того, теперь в «Документерре» оптимизированы способы перемещения по различным страницам при помощи иерархической навигации (хлебные крошки). Был переработан дизайн авторского интерфейса, что добавило платформе визуальной привлекательности.

«Мы уже более десяти лет стремимся предоставить разработчикам контента лучший инструмент для создания баз знаний и эффективной онлайн-документации. Мы понимаем, что удобство навигации является важным аспектом для сотрудников, которые используют нашу платформу каждый день. Поэтому мы уделили особое внимание изучению взаимодействия пользователей с интерфейсом, чтобы лучше понять их потребности и повысить удобство использования», — сказал Алексей Колосов, директор по разработке «Документерры».

Для удобства работы с документами в формате PDF команда «Документерры» сосредоточилась на улучшении экспорта в этот формат для наиболее популярных сценариев как для авторов, так и для читателей онлайн-документации.

С майским релизом в «Документерре» также появились функции импорта из формата Markdown и инструмента Author-It, обновления импорта из Confluence и формата OpenAPI, интеграция с Google Analytics 4, интерактивный тур по продукту при заказе пробного периода и многое другое.

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