Sitronics KT разработала платформу для управления медицинскими учреждениями региона

Разработчик платформы Sitronics KT, входящий в Sitronics Group создал сервис для управления больницами и поликлиниками. Сервис позволяет управлять как отдельным медицинским пунктом (поликлиникой или стационаром), так и сетью или всеми лечебными учреждениями субъекта на уровне регионального министерства здравоохранения или Медицинского информационно-аналитического центра региона.

С помощью платформы можно оценить эффективность выстроенных процессов работы персонала с пациентами, увидеть занятость коечного фонда, провести мониторинг нагрузки медицинских работников и внести корректировки в штатное расписание при необходимости.

«Система формирует единое информационное пространство между Минздравом субъекта и подведомственными ему медицинскими учреждениями. Гибкая архитектура решения позволяет оперативно настроить его под конкретные задачи. Также платформу можно масштабировать на одном комплексе учреждений, включающем, например, стационар, поликлинику и консультацию. Так, благодаря успешному внедрению модуля данной платформы на уровне одного из медучреждений было создано адаптивное штатное расписание стационаров для эффективного управления персоналом и оказания помощи пациентам», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Сервис решает проблему очередей на госпитализацию пациентов с помощью составления модели прогноза загрузки по отделениям, дает оценку нагрузки на лечебное учреждение, помогает руководству анализировать и прогнозировать финансовую деятельность.

Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака Маркет

«Внедрении высоких технологий и инноваций – одно из ключевых направлений программы модернизации в сфере здравоохранения. Подобные цифровые решения в медицине позволяют анализировать большие объемы информации для принятия взвешенных решений в реальном времени. Разработанная система является инструментом цифровой трансформации отрасли, содействующим переходу к превентивной медицине», – отметил председатель совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков.