Интернет-магазины смогут быстрее загружать данные о доставке в поиск по товарам «Яндекса»

Владельцы интернет-магазинов получили возможность добавлять информацию о доставке товаров в карточки в поиске «Яндекса» прямо в интерфейсе «Вебмастера», а не только с помощью товарных фидов. Это позволит загружать данные быстрее, не потребует специальных навыков для их корректного внесения и откроет больше гибких настроек.

Кроме того, теперь предложения с самой оперативной доставкой помечаются значком «Быстрее доставка». Он отображается в карточках «Поиска», которые появляются в выдаче, если пользователь ищет какой-либо товар. Предложение со значком появится на одной из верхних позиций блока с ценами. По данным внутренних исследований «Яндекса», значок может увеличить кликабельность предложения в 1,5 раза.

В «Вебмастере» можно указать, в какие дни курьеры работают, а в какие — нет, чтобы учесть это при расчете итогового срока доставки. Также можно задать тарифы для отдельных зон (например, городов, округов и районов) и прописать ряд дополнительных условий. Если у нескольких предложений по одному и тому же товару срок доставки будет одинаковым, значок «Быстрее доставка» получит магазин, в котором стоимость доставки товара окажется ниже. При одинаковой цене доставки алгоритмы отметят позицию из более популярного магазина.