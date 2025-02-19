Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Абоненты Т2 в московском метро стали качать на 30% больше за год

T2, российский оператор мобильной связи, фиксирует увеличение потребления трафика LTE в Московском метрополитене по итогам 2024 г. на 30% год к году. Самым «качающим» месяцем в 2024 г. стал октябрь, а количество использованных гигабайтов в январе на 32% больше, чем в начале года. Голосовой трафик снизился на 4% – это связано с трендом на переход звонков в мессенджеры и запуском технологии VoLTE в Москве и Московской области.

Т2 проанализировала трафик, потребляемый москвичами в метрополитене в 2024 г. Самыми «качающими» месяцами стали октябрь – 9,4%, декабрь – 9,3% и ноябрь – 8,9% от всего трафика LTE за год. Меньше всего люди пользовались интернетом в поездках в январе – 7%. Это может быть связано с тем, что многие путешествуют и покидают столицу в праздничные дни.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

Наибольший помесячный скачок трафика наблюдается в октябре – на 8% в сравнении с сентябрем. На это повлиял общий тренд к увеличению потребления, активное начало делового сезона и открытие четырех новых станций в начале осени. Тогда Т2 оперативно построила современную телеком-инфраструктуру до официального открытия новых подземных путей для пассажиров «Троицкой» и «Сокольнической» линий.

Показатели потребления в декабре 2024 г. на 32% больше, чем в январе. Всего доля LTE приросла на 30% год к году, а голосовой трафик в 3G уменьшился на 4%. Снижение связано с распространением звонков в мессенджерах и переходом на технологию VoLTE, которая позволяет передавать «голос» по сети 4G.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Производитель F-35, Boeing и другие крупнейшие военные подрядчики США заражены трояном-инфостилером

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

ИТ-эксперты объяснили, откуда в государственных базах данных США взялись получатели пособий с возрастом 350 лет

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще