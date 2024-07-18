Аналитические инструменты Polymatica компании SL Soft (ГК Softline) включены в образовательный процесс «Академии ФНС ЛАБ — Волга»

Сотрудники налоговых органов, обучающиеся в «Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России — Волга» используют ПО Polymatica компании SL Soft для изучения аналитики данных. «Академия ФНС ЛАБ — Волга» включила в свои образовательные программы повышения квалификации модуль по работе с ПО Polymatica. В рамках курсов учащиеся получают профессиональные знания и навыки в области бизнес-анализа. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Федеральные государственные служащие и служащие субъектов России могут обучаться в «Академии ФНС ЛАБ — Волга» на основании образовательных сертификатов. В 2024 г. около 200 участников завершили обучение по программе «Новый подход к анализу данных ПО «Полиматика». Она вошла в Единый специализированный информационный Ресурс Минтруда России, предназначенный для профессионального развития государственных гражданских служащих России.

«Мы благодарим команду Polymatica компании SL Soft за предоставление методической помощи в проведении обучения. Участие в программе представителей Polymatica позволило установить высокую планку уровня обучения и справиться с нагрузкой, направив образовательный процесс в практико-ориентированное русло», — отметила Ирина Андрианова, заведующая кафедрой информационных технологий «Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России — Волга».

«Наше сотрудничество с современной образовательной экосистемой ФНС ЛАБ уже имеет большую историю: ПО Polymatica представлено в значительной части ее программ дополнительного профессионального образования. Мы рады возможности делиться знаниями в области аналитики данных», — сказал Иван Крот, лидер коммерческого блока Polymatica компании SL Soft.