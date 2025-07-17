CNewsMarket представляет первый рейтинг электронных сервисов ведения учета и сдачи отчетности. В рамках обзора рассматриваются возможности приложений для подготовки и проверки документов для подачи в контролирующие органы в удаленном режиме, качество клиентской поддержки и тарифная политика.

Электронные сервисы для формирования и подачи документов в ФНС и другие контролирующие ведомства, ориентированные на крупный бизнес, отличаются наличием дополнительной функциональности. Среди важнейших можно выделить автоматическую проверку документов в массовом режиме, интеграцию с банками и ЭДО, соблюдение особых требований к безопасности хранения чувствительных данных, а также работу с сертификатами электронной подписи и машиночитаемыми доверенностями.

CNewsMarket публикует рейтинг онлайн-сервисов для ведения и сдачи отчетности, ориентированных на потребности enterprise-сегмента и компаний с разветвленной филиальной структурой.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности Подробнее: обзор онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности Функциональность Безопасность и хранение данных Тарифная политика Сервис и поддержка 510 120 170 130 530 90 130 130 335 15 135 60 290 15 105 40 255 15 125 40 225 15 130 40 115 15 75 10

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

Автоматическое обновление данных по ЕНС без участия пользователя

Возможности работы с пользователями внутри сервиса

Интеграция с банками, сервисами для автоматизации розничного бизнеса, маркетплейсами, ФД, ЭДО

Календарь отчетности с индикаторами для каждой компании

Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов

Массовые действия с требованиями

Наличие API

Наличие мобильного приложения

Наличие мобильных сценариев работы с технологией NFC

Наличие собственного аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ)

Облачный сервис (без установки ПО на компьютер пользователя)

Общий список требований СФР и ФНС с автоматическим распознаванием сроков ответов, статусами, фильтрами, статусная модель по ответам и квитанциям, с возможностью поиска, фильтрации по всем организациям

Отчетность в ФНС, СФР, РПН, Росалкогольтабакконтроль, МВД по иностранным сотрудникам, Росстат, Военкомат

Проверка благонадежности контрагентов

Проверка документов помимо предусмотренных форматом/схемой, междокументные проверки

Работа с машиночитаемыми доверенностями

Работа с электронной подписью

Расчет зарплаты и ведение кадрового и бухгалтерского учета

Функция поиска бухгалтера

2. Безопасность и хранение данных:

Бесплатное хранение любых объемов информации на серверах оператора

Бессрочное хранение данных

Возможность подтверждать вход без смс и звонков с помощью мобильного приложения

Поддержка S3-хранилища под сторонние документы

Поддержка гео-распределенного хранения данных

Поддержка двухфакторной аутентификации, вход в сервис с помощью КЭП

Хранение базы данных на рабочем месте пользователя

Хранение документов на серверах оператора в зашифрованном виде



3. Тарифная политика:

Возможности в рамках одного тарифа без доплат

Возможность онлайн-оплаты сервиса

Возможность работы с несколькими компаниями в одном тарифе

Тарифы для одиночных компаний и для ведения нескольких компаний

4. Сервис и поддержка

Топ-5 онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности 2025 Место Компания Название сервиса Итоговый рейтинг 1 СКБ Контур Контур.Экстерн 930 2 Тензор Saby Bu 880 3 Мое дело Мое дело 545 4 Т-Банк Бухгалтерское обслуживание от Т-Бизнеса 450 5 БухСофт онлайн БухСофт Онлайн 435

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Первое место в рейтинге онлайн-сервисов для ведения и сдачи отчетности занял онлайн-проект «Контур.Экстерн». Проект располагает широкими возможностями формирования отчетности: массовые загрузки требований, контроль сроков сдачи отчетов и уплаты платежей и др. Решение может быть использовано предприятиями любого масштаба от самозанятых до многофилиальных структур, подходит для бухгалтерских фирм и бюджетных организаций.

© Elnur_ / Фотобанк Фотодженика Электронные сервисы для формирования и подачи документов в ФНС и другие контролирующие ведомства отличаются наличием дополнительной функциональности

На втором месте — комплексная система для управления бизнесом, включающая бухгалтерский учет и электронный документооборот (ЭДО) Saby Bu (ex СБИС). В сервис встроены модули для работы с большими отчетами, предусмотрена автосверка с бюджетом по всем филиалам и дочерним фирмам, а также многоуровневая настройка прав доступа для филиалов или участков учета.

Платформа «Мое Дело» замыкает топ-3 цифровых сервисов для автоматизации финансового и налогового учета. Сервис ориентирован, в том числе, на работу с крупным бизнесом и предлагает комплексный подход к учету, включая интеграции с банковскими системами и маркетплейсами.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов Экосистема, интеграции Интеграция с банками

Бесплатная интеграция со Сбербанком

Интеграция с сервисами для автоматизации розничного бизнеса

Интеграция с маркетплейсами

Интеграция с ОФД

Интеграция с ЭДО

Функция поиска бухгалтера

Наличие собственного аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ) 20 баллов за каждый пункт Безопасность и хранение данных Поддержка двухфакторной аутентификации, вход в сервис с помощью КЭП

Возможность подтверждать вход без смс и звонков с помощью мобильного приложения

Бесплатное хранение любых объемов информации на серверах оператора

Хранение документов на серверах оператора в зашифрованном виде

Бессрочное хранение данных

Хранение базы данных на рабочем месте пользователя

Поддержка S3-хранилища под сторонние документы

Поддержка гео-распределенного хранения данных Тарифная политика Тарифы для одиночных компаний

Тарифы для ведения нескольких компаний

Возможность работы с несколькими компаниями в одном тарифе

Возможность онлайн-оплаты сервиса Модули (возможности) в тарифах Возможность в пакетных тарифах добавлять и убирать компании клиентов без привязки к сроку окончания тарифа

Выписки из ЕГРЮЛ с подписью ФНС в составе любого платного тарифа Набор возможностей в рамках одного тарифа без доплат: Возможность отправлять документы в любые ИФНС за любые КПП по организации

КЭП с лицензией СКЗИ

ЭДО

Начисление зарплаты

Ведение учета

Сдача отчетности

Автоматическая сверка с ЕНС Общие характеристики Входит в реестр отечественного ПО

Облачный сервис (без установки ПО на компьютер пользователя)

Автоматическая настройка рабочего места (установка и обновление)

Однократная авторизация при настройке (не требуется авторизация в каждом использовании)

Наличие API

Мобильное приложение 15 баллов за каждый пункт Функциональные параметры Функциональность

Автоматическое обновление данных по ЕНС без участия пользователя

Отчетность в ФНС

Отчетность в СФР

Отчетность в РПН

Отчетность в Росалкогольтабакконтроль

Отчетность в МВД по иностранным сотрудникам

Отчетность в Росстат

Подготовка формы 6 для отчетности в Военкомат

Подготовка формы 18 для отчетности в Военкомат

Подача сведений в Военкомат о приеме и увольнении сотрудника

Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов

Расчет зарплаты и ведение кадрового учета

Ведение бухгалтерского учета

Проверка благонадежности контрагентов

Наличие мобильных сценариев работы с технологией NFC

Общий список требований СФР и ФНС с автоматическим распознаванием сроков ответов, статусами, фильтрами, статусная модель по ответам и квитанциям, с возможностью поиска, фильтрации по всем организациям

Массовые действия с требованиями

Календарь отчетности с индикаторами для каждой компании

Проверка документов помимо предусмотренных форматом/схемой, междокументные проверки Работа с электронной подписью Возможность выпустить любой тип сертификата электронной подписи в интерфейсе системы

Наличие КЭПа на руководителя и физ.лицо с автонастройкой и носителем в составе любого платного тарифа Работа с машиночитаемыми доверенностями Отчетность в сервисе можно подписывать сертификатами руководителей или физлиц с доверенностями—бумажными и электронными (МЧД)

Бесплатное оформление МЧД для ФНС и СФР

Бесплатное оформление МЧД единого формата 003

Единый реестр МЧД по всем организациям пользователя Работа с пользователями внутри сервиса Возможность работы в сервисе нескольким пользователям

Разграничение прав доступа пользователей

Возможность передавать документы на подпись пользователю-руководителю

Возможность нескольким пользователям работать над одним документом Сервис и поддержка Поддержка 24*7*365

Поддержка в мессенджерах

Онлайн-чат в сервисе

Телефонная поддержка

Онлайн-библиотека знаний

Регулярный дайджест новостей

Телеграм-канал для бухгалтера

Организация бесплатных онлайн-конференции для бухгалтеров

Бесплатные конференции с участием представителей контролирующих органов

Бесплатные вебинары о законодательных изменениях

Бесплатный доступ к вебинарам по законодательству, обучению для бухгалтеров

Периодическое онлайн-издание с материалами об изменениях в законодательстве

Наличие в онлайн-издании статей и рекомендации с советами для бухгалтера (карьера, психология, тесты и т.п.) 10 баллов за каждый пункт Максимальная длительность бесплатного тестового периода До 7 дней = 5 баллов

7 – 14 дней = 10 баллов

15 – 30 дней = 15 баллов

Более 30 дней = 20 баллов



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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Онлайн-сервисы для отчетности» в теме письма.