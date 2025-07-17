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Обзор: Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности 2025

CNewsMarket опубликовал рейтинг онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности

CNewsMarket представляет первый рейтинг электронных сервисов ведения учета и сдачи отчетности. В рамках обзора рассматриваются возможности приложений для подготовки и проверки документов для подачи в контролирующие органы в удаленном режиме, качество клиентской поддержки и тарифная политика.

Электронные сервисы для формирования и подачи документов в ФНС и другие контролирующие ведомства, ориентированные на крупный бизнес, отличаются наличием дополнительной функциональности. Среди важнейших можно выделить автоматическую проверку документов в массовом режиме, интеграцию с банками и ЭДО, соблюдение особых требований к безопасности хранения чувствительных данных, а также работу с сертификатами электронной подписи и машиночитаемыми доверенностями.

CNewsMarket публикует рейтинг онлайн-сервисов для ведения и сдачи отчетности, ориентированных на потребности enterprise-сегмента и компаний с разветвленной филиальной структурой.

Результаты рейтинга

Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».

Онлайн-сервисы для ведения учета и сдачи отчетности

Подробнее: обзор онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности

Функциональность
Безопасность и хранение данных
Тарифная политика
Сервис и поддержка
510
120
170
130
530
90
130
130
335
15
135
60
290
15
105
40
255
15
125
40
225
15
130
40
115
15
75
10

Источник: ИТ-маркетплейс CNewsMarket, 2025 г.

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:

1. Функциональность:

  • Автоматическое обновление данных по ЕНС без участия пользователя
  • Возможности работы с пользователями внутри сервиса
  • Интеграция с банками, сервисами для автоматизации розничного бизнеса, маркетплейсами, ФД, ЭДО
  • Календарь отчетности с индикаторами для каждой компании
  • Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов
  • Массовые действия с требованиями
  • Наличие API
  • Наличие мобильного приложения
  • Наличие мобильных сценариев работы с технологией NFC
  • Наличие собственного аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ)
  • Облачный сервис (без установки ПО на компьютер пользователя)
  • Общий список требований СФР и ФНС с автоматическим распознаванием сроков ответов, статусами, фильтрами, статусная модель по ответам и квитанциям, с возможностью поиска, фильтрации по всем организациям
  • Отчетность в ФНС, СФР, РПН, Росалкогольтабакконтроль, МВД по иностранным сотрудникам, Росстат, Военкомат
  • Проверка благонадежности контрагентов
  • Проверка документов помимо предусмотренных форматом/схемой, междокументные проверки
  • Работа с машиночитаемыми доверенностями
  • Работа с электронной подписью
  • Расчет зарплаты и ведение кадрового и бухгалтерского учета
  • Функция поиска бухгалтера

2. Безопасность и хранение данных:

  • Бесплатное хранение любых объемов информации на серверах оператора
  • Бессрочное хранение данных
  • Возможность подтверждать вход без смс и звонков с помощью мобильного приложения
  • Поддержка S3-хранилища под сторонние документы
  • Поддержка гео-распределенного хранения данных
  • Поддержка двухфакторной аутентификации, вход в сервис с помощью КЭП
  • Хранение базы данных на рабочем месте пользователя
  • Хранение документов на серверах оператора в зашифрованном виде


3. Тарифная политика:

  • Возможности в рамках одного тарифа без доплат
  • Возможность онлайн-оплаты сервиса
  • Возможность работы с несколькими компаниями в одном тарифе
  • Тарифы для одиночных компаний и для ведения нескольких компаний

4. Сервис и поддержка

Топ-5 онлайн-сервисов для ведения учета и сдачи отчетности 2025

Место Компания Название сервиса Итоговый рейтинг
1
СКБ Контур
Контур.Экстерн
930
2
Тензор
Saby Bu
880
3
Мое дело
Мое дело
545
4
Т-Банк
Бухгалтерское обслуживание от Т-Бизнеса
450
5
БухСофт онлайн
БухСофт Онлайн
435

Источник: CNewsMarket. Полная версия

Первое место в рейтинге онлайн-сервисов для ведения и сдачи отчетности занял онлайн-проект «Контур.Экстерн». Проект располагает широкими возможностями формирования отчетности: массовые загрузки требований, контроль сроков сдачи отчетов и уплаты платежей и др. Решение может быть использовано предприятиями любого масштаба от самозанятых до многофилиальных структур, подходит для бухгалтерских фирм и бюджетных организаций.

© Elnur_ / Фотобанк Фотодженика
Электронные сервисы для формирования и подачи документов в ФНС и другие контролирующие ведомства отличаются наличием дополнительной функциональности

На втором месте — комплексная система для управления бизнесом, включающая бухгалтерский учет и электронный документооборот (ЭДО) Saby Bu (ex СБИС). В сервис встроены модули для работы с большими отчетами, предусмотрена автосверка с бюджетом по всем филиалам и дочерним фирмам, а также многоуровневая настройка прав доступа для филиалов или участков учета.

Платформа «Мое Дело» замыкает топ-3 цифровых сервисов для автоматизации финансового и налогового учета. Сервис ориентирован, в том числе, на работу с крупным бизнесом и предлагает комплексный подход к учету, включая интеграции с банковскими системами и маркетплейсами.

Правила начисления баллов

Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.

Критерий Правило начисления баллов
Экосистема, интеграции
  • Интеграция с банками
  • Бесплатная интеграция со Сбербанком
  • Интеграция с сервисами для автоматизации розничного бизнеса
  • Интеграция с маркетплейсами
  • Интеграция с ОФД
  • Интеграция с ЭДО
  • Функция поиска бухгалтера
  • Наличие собственного аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ)
20 баллов за каждый пункт
Безопасность и хранение данных
  • Поддержка двухфакторной аутентификации, вход в сервис с помощью КЭП
  • Возможность подтверждать вход без смс и звонков с помощью мобильного приложения
  • Бесплатное хранение любых объемов информации на серверах оператора
  • Хранение документов на серверах оператора в зашифрованном виде
  • Бессрочное хранение данных
  • Хранение базы данных на рабочем месте пользователя
  • Поддержка S3-хранилища под сторонние документы
  • Поддержка гео-распределенного хранения данных
Тарифная политика
  • Тарифы для одиночных компаний
  • Тарифы для ведения нескольких компаний
  • Возможность работы с несколькими компаниями в одном тарифе
  • Возможность онлайн-оплаты сервиса
Модули (возможности) в тарифах
  • Возможность в пакетных тарифах добавлять и убирать компании клиентов без привязки к сроку окончания тарифа
  • Выписки из ЕГРЮЛ с подписью ФНС в составе любого платного тарифа
Набор возможностей в рамках одного тарифа без доплат:
  • Возможность отправлять документы в любые ИФНС за любые КПП по организации
  • КЭП с лицензией СКЗИ
  • ЭДО
  • Начисление зарплаты
  • Ведение учета
  • Сдача отчетности
  • Автоматическая сверка с ЕНС
Общие характеристики
  • Входит в реестр отечественного ПО
  • Облачный сервис (без установки ПО на компьютер пользователя)
  • Автоматическая настройка рабочего места (установка и обновление)
  • Однократная авторизация при настройке (не требуется авторизация в каждом использовании)
  • Наличие API
  • Мобильное приложение
15 баллов за каждый пункт
Функциональные параметры
  • Функциональность
  • Автоматическое обновление данных по ЕНС без участия пользователя
  • Отчетность в ФНС
  • Отчетность в СФР
  • Отчетность в РПН
  • Отчетность в Росалкогольтабакконтроль
  • Отчетность в МВД по иностранным сотрудникам
  • Отчетность в Росстат
  • Подготовка формы 6 для отчетности в Военкомат
  • Подготовка формы 18 для отчетности в Военкомат
  • Подача сведений в Военкомат о приеме и увольнении сотрудника
  • Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов
  • Расчет зарплаты и ведение кадрового учета
  • Ведение бухгалтерского учета
  • Проверка благонадежности контрагентов
  • Наличие мобильных сценариев работы с технологией NFC
  • Общий список требований СФР и ФНС с автоматическим распознаванием сроков ответов, статусами, фильтрами, статусная модель по ответам и квитанциям, с возможностью поиска, фильтрации по всем организациям
  • Массовые действия с требованиями
  • Календарь отчетности с индикаторами для каждой компании
  • Проверка документов помимо предусмотренных форматом/схемой, междокументные проверки
Работа с электронной подписью
  • Возможность выпустить любой тип сертификата электронной подписи в интерфейсе системы
  • Наличие КЭПа на руководителя и физ.лицо с автонастройкой и носителем в составе любого платного тарифа
Работа с машиночитаемыми доверенностями
  • Отчетность в сервисе можно подписывать сертификатами руководителей или физлиц с доверенностями—бумажными и электронными (МЧД)
  • Бесплатное оформление МЧД для ФНС и СФР
  • Бесплатное оформление МЧД единого формата 003
  • Единый реестр МЧД по всем организациям пользователя
Работа с пользователями внутри сервиса
  • Возможность работы в сервисе нескольким пользователям
  • Разграничение прав доступа пользователей
  • Возможность передавать документы на подпись пользователю-руководителю
  • Возможность нескольким пользователям работать над одним документом
Сервис и поддержка
  • Поддержка 24*7*365
  • Поддержка в мессенджерах
  • Онлайн-чат в сервисе
  • Телефонная поддержка
  • Онлайн-библиотека знаний
  • Регулярный дайджест новостей
  • Телеграм-канал для бухгалтера
  • Организация бесплатных онлайн-конференции для бухгалтеров
  • Бесплатные конференции с участием представителей контролирующих органов
  • Бесплатные вебинары о законодательных изменениях
  • Бесплатный доступ к вебинарам по законодательству, обучению для бухгалтеров
  • Периодическое онлайн-издание с материалами об изменениях в законодательстве
  • Наличие в онлайн-издании статей и рекомендации с советами для бухгалтера (карьера, психология, тесты и т.п.)
10 баллов за каждый пункт
Максимальная длительность бесплатного тестового периода
До 7 дней = 5 баллов
7 – 14 дней = 10 баллов
15 – 30 дней = 15 баллов
Более 30 дней = 20 баллов

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Онлайн-сервисы для отчетности» в теме письма.

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