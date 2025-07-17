CNewsMarket представляет первый рейтинг электронных сервисов ведения учета и сдачи отчетности. В рамках обзора рассматриваются возможности приложений для подготовки и проверки документов для подачи в контролирующие органы в удаленном режиме, качество клиентской поддержки и тарифная политика.
Электронные сервисы для формирования и подачи документов в ФНС и другие контролирующие ведомства, ориентированные на крупный бизнес, отличаются наличием дополнительной функциональности. Среди важнейших можно выделить автоматическую проверку документов в массовом режиме, интеграцию с банками и ЭДО, соблюдение особых требований к безопасности хранения чувствительных данных, а также работу с сертификатами электронной подписи и машиночитаемыми доверенностями.
CNewsMarket публикует рейтинг онлайн-сервисов для ведения и сдачи отчетности, ориентированных на потребности enterprise-сегмента и компаний с разветвленной филиальной структурой.
Результаты рейтинга
Для каждого параметра, входящего в состав критериев, разработана балльная система оценки. Участники рейтинга ранжируются по сумме набранных баллов: чем больше баллов, тем выше место. Подробности в разделе «Правила начисления баллов».
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками CNewsMarket и учитывающей следующие критерии:
1. Функциональность:
- Автоматическое обновление данных по ЕНС без участия пользователя
- Возможности работы с пользователями внутри сервиса
- Интеграция с банками, сервисами для автоматизации розничного бизнеса, маркетплейсами, ФД, ЭДО
- Календарь отчетности с индикаторами для каждой компании
- Массовая загрузка, проверка и отправка отчетов
- Массовые действия с требованиями
- Наличие API
- Наличие мобильного приложения
- Наличие мобильных сценариев работы с технологией NFC
- Наличие собственного аккредитованного удостоверяющего центра (АУЦ)
- Облачный сервис (без установки ПО на компьютер пользователя)
- Общий список требований СФР и ФНС с автоматическим распознаванием сроков ответов, статусами, фильтрами, статусная модель по ответам и квитанциям, с возможностью поиска, фильтрации по всем организациям
- Отчетность в ФНС, СФР, РПН, Росалкогольтабакконтроль, МВД по иностранным сотрудникам, Росстат, Военкомат
- Проверка благонадежности контрагентов
- Проверка документов помимо предусмотренных форматом/схемой, междокументные проверки
- Работа с машиночитаемыми доверенностями
- Работа с электронной подписью
- Расчет зарплаты и ведение кадрового и бухгалтерского учета
- Функция поиска бухгалтера
2. Безопасность и хранение данных:
- Бесплатное хранение любых объемов информации на серверах оператора
- Бессрочное хранение данных
- Возможность подтверждать вход без смс и звонков с помощью мобильного приложения
- Поддержка S3-хранилища под сторонние документы
- Поддержка гео-распределенного хранения данных
- Поддержка двухфакторной аутентификации, вход в сервис с помощью КЭП
- Хранение базы данных на рабочем месте пользователя
- Хранение документов на серверах оператора в зашифрованном виде
- Возможности в рамках одного тарифа без доплат
- Возможность онлайн-оплаты сервиса
- Возможность работы с несколькими компаниями в одном тарифе
- Тарифы для одиночных компаний и для ведения нескольких компаний
4. Сервис и поддержка
Источник: CNewsMarket. Полная версия
Первое место в рейтинге онлайн-сервисов для ведения и сдачи отчетности занял онлайн-проект «Контур.Экстерн». Проект располагает широкими возможностями формирования отчетности: массовые загрузки требований, контроль сроков сдачи отчетов и уплаты платежей и др. Решение может быть использовано предприятиями любого масштаба от самозанятых до многофилиальных структур, подходит для бухгалтерских фирм и бюджетных организаций.
На втором месте — комплексная система для управления бизнесом, включающая бухгалтерский учет и электронный документооборот (ЭДО) Saby Bu (ex СБИС). В сервис встроены модули для работы с большими отчетами, предусмотрена автосверка с бюджетом по всем филиалам и дочерним фирмам, а также многоуровневая настройка прав доступа для филиалов или участков учета.
Платформа «Мое Дело» замыкает топ-3 цифровых сервисов для автоматизации финансового и налогового учета. Сервис ориентирован, в том числе, на работу с крупным бизнесом и предлагает комплексный подход к учету, включая интеграции с банковскими системами и маркетплейсами.
Правила начисления баллов
Рейтинг построен по балльной системе. Каждому поставщику начислено определенное количество баллов по нескольким критериям. Чем выше итоговая сумма баллов, тем выше место в рейтинге.
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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «Онлайн-сервисы для отчетности» в теме письма.