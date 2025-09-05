«Диасофт» поддержит обмен банков документами с ФНС и СФР через СМЭВ согласно 311-П и 361-П

1 января 2026 г. вступает в силу указание Банка России «О порядке сообщения банком в электронной форме...»*, согласно которому направление документов банка в ФНС об открытии или закрытии счета/вклада, об изменениях реквизитов счета/вклада будет осуществляться с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в соответствии с форматами 311-П. Также через СМЭВ банки будут обязаны отсылать данную информацию о счетах в СФР согласно Положению Банка России № 361-П.

Для поддержки новых требований регулятора компания «Диасофт» реализует новый программный продукт «Взаимодействие по форматам 311-П через СМЭВ» в составе решения «Взаимодействие с госорганами». Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт обеспечивает банкам обмен видами сведений (ВС) СМЭВ с двумя ведомствами.

В части ФНС: ВС «Направление банкам и оператору платформы цифрового рубля результатов обработки ФНС России сведений, представленных в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 НК РФ»; ВС «Направление банками и оператором платформы цифрового рубля сведений, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 86 НК РФ».

В части СФР: ВС «Получение от банков и оператора платформы цифрового рубля сведений об открытии/закрытии счетов»; ВС «Информация об обработке сведений об открытии/закрытии счетов».

Функциональные возможности продукта «Взаимодействие по форматам 311-П через СМЭВ»: отправка и прием электронных сообщений (ЭС); формирование архивов по форматам ФНС и СФР; загрузка из каталога XML-файлов ЭС для отправки в ФНС и СФР; выгрузка в каталог полученных от ФНС и СФР XML-файлов с квитанциями; криптографическая обработка входящих и исходящих сообщений СМЭВ.

Для комплексной поддержки форматов сообщений от ФНС будут реализованы доработки в продукте «Главная книга», который входит в состав автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking.

* Указание Банка России «О порядке сообщения банком в электронной форме налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем»