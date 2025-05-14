«Т-Бизнес» автоматизировал под ключ подачу отчетности в ФНС для малого бизнеса

«Т-Бизнес» полностью автоматизировал для клиентов из числа малого бизнеса процесс подачи отчетности в ФНС, включив оформление машиночитаемой доверенности (МЧД) в состав своего комплексного бухгалтерского обслуживания.

Теперь предпринимателям не нужно тратить время на оформление, подписание и контроль сроков подачи налоговой декларации: все операции выполняются «Т-Бизнесом» полностью без участия клиентов.

Это первый на российском рынке сервис, когда автоматизация отчетности реализована под ключ и включена в бухгалтерское обслуживание бесплатно.

Услуга доступна клиентам «Т-Банка», у которых уже подключено бухгалтерское обслуживание.

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это цифровой аналог бумажной доверенности. Он нужен для того, чтобы бухгалтер мог подписывать и отправлять отчетность от имени компании или ИП. С 1 сентября 2024 г., согласно Федеральному закону №63-ФЗ «Об электронной подписи», нельзя использовать КЭП уполномоченного лица без приложенной МЧД. Исключение составляют бумажные доверенности, оформленные до этой даты: они действуют до окончания срока, на который были выданы. Это привело к росту административной нагрузки на малый и средний бизнес: предпринимателям пришлось самостоятельно оформлять доверенности, устанавливать специальное программное обеспечение и следить за сроками действия КЭП.

Передав контроль за подписанием и подачей декларации и налоговых уведомлений уполномоченному бухгалтеру, «Т-Бизнес» автоматизировал этот процесс и минимизировал технические и регуляторные риски клиентов.

Плюсы машиночитаемой доверенности от «Т-Бизнеса»: простое и быстрое подключение. Доверенность оформляется онлайн всего за несколько секунд и не требует специальных знаний или дополнительной настройки программного обеспечения; экономия времени клиента. Все действия по подписанию и подаче отчетности выполняет бухгалтер «Т-Бизнеса». Нет необходимости напоминать клиенту о сроках или дополнительно просить его подписать документ: процесс выстроен таким образом, что все операции выполняются без участия клиента; юридическая надежность. Доверенность оформляется в строгом соответствии с законодательством и подписывается уполномоченным бухгалтером с действующей КЭП; отсутствие лишних трат. Машиночитаемая доверенность является частью бухгалтерского обслуживания и не требует дополнительной платы; страхование ответственности и гарантированные сроки. «Т-Бизнес» отвечает за подписание и своевременную подачу отчетности в налоговые органы — это снижает риск штрафов и просрочек и обеспечивает клиенту дополнительную защиту.

Ольга Куршакова, главный эксперт «Бухгалтерии» «Т-Бизнеса», сказала: «Мы стремимся снимать с наших клиентов лишнюю операционную нагрузку и предлагать решения, которые позволят сосредоточиться на бизнесе, а не на процессе документооборота. Машиночитаемая доверенность стала одним из таких инструментов. Она упрощает работу с отчетностью, делает процесс полностью прозрачным, надежным и комфортным для клиента. Уже сейчас сервисом пользуются порядка 10% клиентов бухгалтерского обслуживания, и мы фиксируем устойчивый интерес к нему. В перспективе планируем расширить сферу применения МЧД за рамки налоговой отчетности».

Как использовать машиночитаемую доверенность от «Т-Бизнеса»: открыть расчетный счет в «Т-Бизнесе» и подключить бухгалтерское обслуживание; если счет уже открыт — оставить заявку на подключение бухгалтерского сервиса через приложение или личный кабинет; обратиться напрямую к персональному бухгалтеру «Т-Бизнеса», который оформит доверенность и активирует МЧД.