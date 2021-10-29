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Выручка Apple в IV квартале 2021 года увеличилась на 29% до $83,4 млрд

Apple объявила финансовые показатели за IV квартал 2021 финансового года, который закончился 25 сентября 2021 г. Доход компании за квартал составил $83,4 млрд, показав рост на 29% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль на акцию за квартал составила $1,24.

«В этом году мы представили наши самые мощные продукты, от компьютеров Mac на базе чипов M1 до линейки iPhone 13, которая устанавливает новые стандарты производительности и дает нашим пользователям как новые творческие возможности, так и новые скорости подключения, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Мы привносим наши ценности во всё, что мы делаем, неуклонно приближаясь к нашей цели — свести к нулю углеродный след компании к 2030 г. по всей цепочке производства и на протяжении всего жизненного цикла наших продуктов, а также остаемся верными нашей миссии по построению более справедливого будущего».

«Наши рекордные показатели за сентябрьский квартал завершают выдающийся финансовый год, показавший уверенный рост с двузначными значениями, за который мы установили новые рекорды по выручке во всех географических сегментах нашего бизнеса и категориях продуктов, несмотря на чрезвычайно нестабильную и сложную макроэкономическую ситуацию, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Результаты наших рекордных продаж, непревзойденная лояльность наших клиентов, а также устойчивость нашей экосистемы позволили добиться рекордного роста нашей базы пользовательских устройств. В течение минувшего квартала мы вернули акционерам свыше $24 млрд, при этом мы сохраняем нашу цель по достижению чистой денежной нейтральной позиции с течением времени».

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере $0,22 на акцию. Дивиденды будут выплачены 11 ноября 2021 г. действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 8 ноября 2021 г.

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