Apple сообщила результаты за четвертый квартал

Apple объявила финансовые показатели за четвертый квартал 2020 финансового года, который закончился 26 сентября 2020 года. Доход компании за квартал составил 64,7 млрд долларов, а чистая прибыль на акцию за квартал составила 0,73 доллара. Международные продажи составили 59% от квартального дохода.

«Apple завершила финансовый год, который прошел под знаком инноваций перед лицом невзгод, самым большим сентябрьским кварталом по своим показателям, в первую очередь благодаря рекордным продажам Mac и в категории сервисов, — сказал Тим Кук, глава корпорации Apple. — Несмотря на то, что наша жизнь подвержена влиянию COVID-19, Apple переживает самый плодотворный период за всю историю, и первые отзывы на все наши новинки, во главе с обновленной линейкой iPhone с поддержкой 5G, были чрезвычайно позитивными. От удаленного обучения до домашнего офиса — продукты Apple были и остаются для наших пользователей окном в мир, пока продолжается пандемия, и наша команда будет делать все, чтобы удовлетворять потребности текущего момента с энтузиазмом, творчеством и такими масштабными идеями, которые может реализовать только Apple».

«Наши выдающиеся результаты за сентябрьский квартал завершают не менее выдающийся финансовый год, за который мы установили новые рекорды по выручке, прибыли на акцию и операционному денежному потоку, несмотря на чрезвычайно нестабильную и сложную макроэкономическую ситуацию, — сказал Лука Маэстри, финансовый директор Apple. — Результаты наших продаж и непревзойденная лояльность наших клиентов позволили добиться рекордного роста нашей базы пользовательских устройств во всех основных категориях продуктов. Мы также вернули акционерам порядка 22 миллиардов долларов в течение квартала, при этом мы сохраняем нашу цель по достижению чистой денежной нейтральной позиции с течением времени».

Совет директоров Apple объявил о выплате дивидендов в размере 0,205 доллара на акцию. Дивиденды будут выплачены 12 ноября 2020 года действующим акционерам на момент закрытия реестра в конце дня 9 ноября 2020 года.