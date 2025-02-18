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Праздники и гаджеты: когда чаще меняют смартфоны – исследование big data Т2

T2, российский оператор мобильной связи, исследовал на основе big data, после каких праздников клиенты чаще меняют смартфоны. Больше всего абонентов обновляют гаджеты после Нового года, 8 марта и 1 сентября. При этом 85% таких смартфонов пришлись на ОС Android, у iOS – всего 15%. Об этом CNews сообщили представители T2.

Исследование показало, что праздники – это не только время отдыха и подарков, но и настоящий бум обновления гаджетов. Их одинаково любят дарить и получать как мужчины, так и женщины – смартфоны остаются в топе предпочтений при выборе подарка.

Новый год – безусловный лидер среди праздников: именно в этот период абоненты чаще всего получают и активируют новые смартфоны. В 2024 г. 31% всех смен гаджетов в праздничные дни пришлись на январские праздники. Второе место заняло 8 марта – 24% пользователей обновили устройства в этот день. В тройку лидеров также вошло 1 сентября – 21%, что может быть связано с подготовкой к новому учебному и деловому сезону. Наименее популярными праздниками по количеству подаренных смартфонов оказались 23 и 14 февраля – на них пришлось по 12%.

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Интерес к новым гаджетам проявляют как мужчины, так и женщины. При этом в новогодние праздники количество обновленных смартфонов у женщин было на 5,5% больше, чем у мужчин. Однако на февральские праздники распределение поменялось: 14 и 23 февраля именно мужчины активировали смартфоны чаще – на 7,8% и 8,1% соответственно. 8 марта разница оказалась несущественной – всего 0,8% в пользу женщин, а 1 сентября наблюдалось небольшое преимущество в пользу мужчин – в 1,5%.

Несмотря на повышенное внимание к релизам от Apple, Android предпочитает большая часть пользователей. В праздничные периоды его выбирали в шесть раз чаще, чем iOS. Смартфоны на базе Android составили 85% всех обновлений, в то время как устройства на базе iOS – лишь 15%. Эта операционная система популярна как среди женщин, так и среди мужчин: более 80% пользователей обеих категорий выбирают Android.

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