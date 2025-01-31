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«МегаФон»: в 2024 г. покупатели смартфонов оценили складные модели и искусственный интеллект

Россияне в 2024 г. проявили повышенный интерес к нестандартным смартфонам и его новым функциям. Так, продажи гибких устройств выросли более чем на 107%, а гаджеты с возможностями искусственного интеллекта стали приобретать в 1,8 раза чаще, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

Рынок смартфонов в 2024 г. привнес ряд тенденций, которые могут лечь в основу покупательского спроса в новом году. При этом некоторые тренды оставались прежними: к примеру, продолжился рост китайских брендов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как следует из статистики продаж объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, наибольшую долю в продажах в натуральном выражении заняли китайские производители Xiaomi и Realme — 26% и 20% соответственно. Третью строчку занимает еще один китайский бренд Tecno с 15%. В денежном выражении лидерство традиционно удерживает Apple с 21%, за ним идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

Одной из самых обсуждаемых функций в смартфонах в 2024 г. стал искусственный интеллект. За год были презентованы новые гаджеты и обновления операционных систем, поддерживающие функции ИИ — например, краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объема текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и т.д. Как следствие, россияне начали активнее следить за возможностями таких смартфонов, и в 2024 г. приобрели на 81% больше устройств с ИИ и потратили на них в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Начало 20254 г. продолжилось выходом смартфонов с усовершенствованными возможностями искусственного интеллекта: неделю назад была презентована линейка Samsung Galaxy S25, и первые семь дней предзаказов показали не меньший интерес аудитории, чем к прошлогоднему выпуску Samsung Galaxy S24. При этом самой популярной моделью стала Galaxy S25 Ultra — на нее уже приходится более половины предзаказов. Годом ранее Galaxy S24 Ultra также являлась самой ходовой среди новинок от Samsung.

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Энергия ИИ

Еще один сегмент, который набирал популярность на протяжении всего 2024 г. — складные и раскладные смартфоны. Это относительно новый для российской аудитории гаджет, однако с ростом предложения вырос и интерес потребителя: в 2024 г. в объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota продажи гибких смартфонов и в штуках, и в деньгах выросли в два раза в сравнении с показателями 2023 г., а их доля среди всех проданных в 2024 г. смартфонов выросла в три раза.

«Мы наблюдаем за изменением ландшафта рынка смартфонов. Производители мобильных устройств в последние годы постоянно улучшали существующие характеристики своих моделей, предлагая клиентам самые передовые камеры, аккумуляторы, корпусы и т.д. И сегодня потребитель ищет не столько нового гаджета с большей производительностью и лучшей камерой, сколько новых, нестандартных функций и конфигураций. Гибкие гаджеты и возможности искусственного интеллекта как раз отвечают этой потребности», — сказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.

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