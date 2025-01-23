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«Авито»: каждый второй россиянин пытается сократить использование гаджетов

Аналитики «Авито» узнали у россиян, как часто и какими гаджетами они пользуются, а также испытывают ли они зависимость от электроники. Оказалось, что каждый второй подозревает себя в злоупотреблении гаджетами и уже пробовал ограничивать свое экранное время. При этом женщины и молодежь проводят за гаджетами больше времени, чем остальные. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Почти половина (49%) опрошенных признались, что чувствуют зависимость от гаджетов. Чаще это женщины (55% против 43% мужчин) и респонденты 25-44 лет (55%). Треть (33%) думают, что не зависят от экранов, а 17% еще не нашли в себе точного ответа на этот вопрос.

Также почти каждый второй (49%) уже пробовал ограничивать время использования гаджетов, из них 26% пожаловались на то, что это было сложно — в основном это были женщины (30% против 20% мужчин). 13% респондентов хотят попробовать такую практику, а 38% пока не видит в этом необходимости.

Подавляющее большинство россиян (94%) регулярно пользуется смартфонами. На треть меньше — ноутбуками или компьютерами (64%), причем чуть чаще это мужчины, чем женщины (66% против 62%). А вот смарт-часы в основном используют женщины (27% против 21%). Планшетами на постоянной основе пользуются 23% россиян, а 20% уже не могут представить свою жизнь без умного дома с колонками, лампочками, датчиками и прочими устройствами на голосовом и ручном управлении. Такую технику также чаще отмечали женщины (22% против 18% мужчин). Также 9% респондентов постоянно пользуются электронными книгами.

Наибольшая доля опрошенных (28%) тратят на различные гаджеты от 10 тыс. до 50 тыс. руб. в год. Четверти (26%) удается уложиться в 10 тыс. руб. Более 50 тыс. руб. ежегодно тратят 14% россиян. Причем в основном это молодежь 18-24 лет (21%) и 25-34 лет (22%).

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облака

Почти половина (44%) россиян проводят в гаджетах от двух до пяти часов в день. Четверть (24%) сидят за ними в среднем от пяти до восьми часов, а каждый пятый — и вовсе более восьми часов в сутки. Чаще других сидят за экраном молодежь (в среднем шесть часов в день) и женщины (в среднем 5,2 часа) — мужчины в среднем проводят в гаджетах 4,9 часа в день.

В основном опрошенные используют гаджеты для общения (80%) — чтобы созваниваться или чатиться в мессенджерах. Чаще так отвечали женщины (83% против 75% мужчин). Вторая по популярности цель — развлечение (68%). Ее чаще отмечали мужчины (70% против 67% женщин). 56% читают в гаджетах новости или книги, а 48% — учатся или работают. Чаще всего это респонденты 18-24 лет (61%).

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