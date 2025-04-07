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«Авито»: 8 из 10 россиян хранят дома старые ненужные гаджеты

Аналитики «Авито» опросили россиян и выяснили, как они относятся к покупке подержанных гаджетов, что делают с устройствами, которыми больше не пользуются, и почему продолжают их хранить. Оказалось, что 81% хранят дома ненужные устройства, а 42% — коробки и аксессуары от старых гаджетов. Причем у 17% без дела лежит по пять и больше устройств, а у 41% остались даже кнопочные мобильные телефоны. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

81% россиян хранят дома гаджеты, которыми уже не пользуются. Чаще всего это одно-два устройства (35%), но у 30% лежит от трех до пяти гаджетов. 17% и вовсе хранят дома более пяти ненужных устройств. Также 42% россиян держат дома коробки, зарядки и другие аксессуары от старых устройств. Чаще так делает молодежь 18-24 лет (51%).

40% опрошенных думают, что что-то из этого может пригодиться в будущем. Из них треть (32%) назвали конкретный сценарий — на случай поломки основного устройства. Также 25% просто не знают, куда можно сдать старые гаджеты. А 13% признались, что им просто жалко выбрасывать старые устройства. Чаще так отвечала молодежь 18-24 лет (18%).

Также 12% россиян отметили, что хранят дома старые гаджеты, потому что их продажа кажется долгим и сложным процессом.

В основном (55%) россияне хранят полностью рабочие гаджеты, часть из них (27%) отмечает незначительные дефекты на устройствах, такие как царапины и сколы. У большинства лежат дома кнопочные мобильные телефоны (41%). 34% хранят модели смартфонов на базе Android, выпущенные после 2017 г. 30% — смартфоны на Android до 2017 года выпуска. У 29% дома есть ненужные планшеты, у 27% — ноутбуки. Телефоны-раскладушки и слайдеры лежат у 16% и 8% соответственно. При этом смартфоны на iOS до 2017 года выпуска хранят только 10%, а те, что вышли позже — 8%. Технику Apple россияне в основном перепродают.

Сразу избавляются от старых устройств — продают или отдают их — только 11% опрошенных. В основном так поступают опрошенные 55-64 лет (16%). Большинство респондентов (43%) отдают их родственникам, почти столько же — 42% — продают, в том числе, на «Авито» и других онлайн-платформах. Также 19% отдают гаджет детям в качестве игрушек, а 18% сдают на утилизацию или переработку.

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