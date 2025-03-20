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«МегаФон» запустил сервисную услугу по чистке смартфонов и других гаджетов

Оператор начал предлагать клиентам объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota услугу по чистке смартфонов и других устройств от загрязнений. За время пилота был отмечен высокий спрос, превысивший ожидаемые показатели. В ближайшее время в «МегаФоне» планируют масштабировать услугу на новые регионы, а впоследствии на всю страну. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Пилот стартовал в сентябре 2024 г., а первыми точками, где появился сервис, стали 60 салонов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Екатеринбурге и Свердловской области.

Услуга по чистке смартфонов предполагает полное устранение загрязнений как с поверхности гаджета, так и из динамиков, разъемов и прочих труднодоступных мест в устройстве. Первым делом сотрудник салона продемонстрирует клиенту состояние устройства под микроскопом, что позволит увидеть даже глубокие загрязнения. Затем будет произведена чистка поверхности и отверстий с использованием специальных приборов и чистящих средств. После механической чистки следует антибактериальная: все поверхности устройства будут обработаны специальной салфеткой, а затем сотрудник на одну минуту поместит гаджет в ультрафиолетовую камеру. По завершении чистки все используемые инструменты также проходят антибактериальную обработку.

За четыре месяца пилотирования проекта в «МегаФоне» отметили высокую востребованность услуги, при том что доступна она только при визите в салон, куда клиенты приходят с нецелевым запросом. С сентября по декабрь 2024 г. число запросов на проведение чистки гаджетов возросло в среднем на 63% из расчета на одну точку.

«В последние годы вырос средний срок владения смартфонами, и сейчас он может достигать пять лет. Поэтому, на наш взгляд, услуга более чем актуальна. Владельцам гаджетов важно проводить их чистку не только для поддержания визуальной эстетики устройства, но и для того, чтоб содержать его в работоспособном состоянии — к примеру, засорение динамиков зачастую приводит к ухудшению качества звука», — сказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов.

Оператор в ближайшее время планирует запустить услугу в новых регионах, а впоследствии во всех салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota. Первыми станут крупные регионы с самыми высокими показателями трафика в салонах.

Помимо смартфонов, доступна также чистка наушников и другой мелкой портативной техники.

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