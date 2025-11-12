«Тантор Лабс» выпустила СУБД Tantor Postgres 17.6

Компания «Тантор Лабс» объявила о выпуске новой версии семейства реляционных СУБД Tantor Postgres 17.6. Нововведения релиза направлены на повышение эффективности работы планировщика запросов, снижение накладных расходов на планирование, ускорение операций со временными таблицами и упрощение обработки сложных SQL-конструкций. Реализованы новые механизмы обработки сложных запросов и усовершенствована работа со статистикой, что повышает эффективность работы систем под высокой нагрузкой, а также исправлены уязвимости PostgreSQL 17.6.

Одним из ключевых нововведений стала оптимизация обработки дизъюнкций подзапросов. Благодаря появлению специальных параметров оптимизатор стал автоматически преобразовывать такие условия в объединение независимых запросов через UNION ALL с последующим устранением дубликатов. Это позволяет использовать индексный доступ к каждой части условия отдельно, устраняя необходимость полного сканирования таблиц и заметно ускоряя выполнение запросов в нагруженных средах.

Существенно переработана логика переупорядочивания фильтров: новый параметр позволяет планировщику определять оптимальную последовательность применения условий, начиная с наиболее селективных. Такой подход снижает объём обрабатываемых данных и сокращает время выполнения запросов, особенно в случаях, когда используются сложные последовательности фильтрации или разнообразные методы сканирования.

Еще одним полезным нововведением стала расширенная поддержка параллельного выполнения операций с временными таблицами, особенно востребованными при работе бизнес-приложений на базе решений фирмы «1С». Теперь параллелизм доступен как при записи результатов во временные таблицы, так и в запросах, считывающих данные из временных таблиц в секции SELECT. Это позволяет более эффективно использовать ресурсы и ускорять обработку больших объёмов данных в сценариях, где временные таблицы играют ключевую роль в вычислительных цепочках.

В версии СУБД Tantor Postgres 17.6 появилась возможность раздельно управлять детализацией статистики для постоянных и временных таблиц. К другим представленным улучшениям можно отнести увеличение длины очереди инвалидационных сообщений, что снижает вероятность переполнения буфера и необходимости полной инвалидации кэша при высоких нагрузках с интенсивным созданием временных таблиц, а также улучшение в алгоритме вычисления селективности для полей в условиях JOIN, благодаря чему увеличение значения параметра default_statistics_target больше не приводит к росту накладных расходов на этапе планирования запроса. Кроме этого, в составе расширения pg_tde реализовано шифрование WAL. Теперь журнал предзаписи, который традиционно оставался уязвимым местом для несанкционированного доступа к данным, защищен прозрачным шифрованием. Это означает, что все временные данные, включая резервные копии и репликационные потоки, автоматически шифруются без изменения существующей инфраструктуры баз данных. Новая функция обеспечивает сквозную защиту информации на протяжении всего её жизненного цикла, от операций в памяти до хранения на диске.

Во все редакции СУБД Tantor Postgres включены исправления уязвимостей PostgreSQL 17.6. Помимо общих обновлений безопасности релиз включает исправления ошибок из предыдущих версий СУБД Tantor Postgres, что делает работу ядра более предсказуемой, снижает вероятность некорректного поведения под высокими нагрузками и обеспечивает стабильность системы при выполнении длительных и ресурсоёмких запросов.

«Мы продолжаем последовательное развитие нашей СУБД и рады представить заказчикам обновление 17.6. Расширенная функциональность ядра в этой версии позволяет сократить время отклика систем под высокой нагрузкой, увеличить гибкость планировщика запросов и расширить возможности параллельного выполнения. Все это призвано ускорить и сделать более стабильной работу ресурсоемких бизнес-приложений, в том числе, «1С»-систем», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс».