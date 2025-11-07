Корпоративный центр сертификации SafeTech CA совместим с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и SafeTech Lab, разработчик программных продуктов для построения PKI-инфраструктуры, объявляют о совместимости своих решений. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard и SafeTech CA. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

SafeTech CA – корпоративный центр сертификации SafeTech CA, способный полностью заменить Microsoft CA для Windows-инфраструктур, а также решать задачи выпуска и управления технологическими сертификатами для Linux-систем, мобильных устройств на iOS/Android, сетевого оборудования Cisco и других компонентов ИТ-ландшафта.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.