«Лоция Софтвэа» подтвердила совместимость ПО Lotsia PDM PLUS с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Лоция Софтвэа», разработчик российской системы Lotsia PDM PLUS, объявляют о совместимости своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Standard версий 13 и выше и Lotsia PDM PLUS, версии 5.80 и выше.

Lotsia PDM PLUS — система управления данными об изделиях и проектах, организации электронного документооборота и защищенного электронного архива. Система является платформенным ПО, позволяющим реализовывать различные прикладные отраслевые решения. Высокая гибкость и масштабируемость позволяет в рамках одной программы реализовывать решение множества смежных задач, а использование промышленных СУБД, в числе которых Postgres Pro — тиражировать систему на практически неограниченное количество рабочих мест.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.