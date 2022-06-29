Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики»

Салон оптики «Хрусталик» полностью автоматизировал процессы с помощью решения, разработанного фирмой «1С» и компанией «1С-Рарус». Программный продукт «1С:Розница 8. Салон оптики» исключил возникновение пересортицы в салоне, обеспечил оперативную инвентаризацию и сокращение очередей.

До проекта сотрудники салона вели учет товаров на бумажных носителях и в электронных таблицах. Из-за отсутствия автоматизации инвентаризация была долгой, учет трудоемким, возникала пересортица. Для исправления ситуации, руководство оптического центра обратилось к партнеру «1С-Рарус» — ГК «Спецучет». Специалисты компании автоматизировали процессы заказчика на базе интегрированных решений «1С:Розница 8. Салон оптики» и «1С:Бухгалтерия предприятия».

Из-за большого количества продукции был установлен терминал сбора данных. Загружены остатки продукции в «1С:Розница 8. Салон оптики», реализован механизм загрузки данных о товарах. Также сотрудники ГК «Спецучет» предоставили кассовое оборудование, настроили работу эквайринга, сканеров штрих-кодов и принтеров этикеток.

В результате проекта настроены АРМ для бухгалтера, начальника склада, кассира и врача-офтальмолога. В салоне автоматизирован регламентированный учет, управление продажами, закупками и складом. «1С:Розница 8. Салон оптики» обеспечивает работу в режиме потоковых продаж, поддерживает операции возврата товаров с формированием пакета необходимых документов.

Татьяна Усова, заместитель генерального директора салона «Хрусталик»: «Хотим выразить благодарность сотрудникам ГК “Спецучет”. Проект автоматизации реализован оперативно, быстро настроено оборудование. Специалисты компании всегда на связи, оказывают качественную поддержку, помогают в решении вопросов, связанных с “” и торговым оборудованием».

Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке
ИТ в банках

***

«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г.. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тысю предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор

CNews Analytics выпустил рейтинг топ-20 поставщиков ИТ в ритейл

Слежка за россиянами выходит на совершенно новый уровень. За ними будут наблюдать даже в ночных клубах

Российские тюрьмы остались «аналоговыми». Остановлена цифровизация ФСИН ценой десятки миллиардов

Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать?

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще