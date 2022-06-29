Салон оптики «Хрусталик» автоматизировал работу с помощью решения «1С:Розница 8. Салон оптики»

Салон оптики «Хрусталик» полностью автоматизировал процессы с помощью решения, разработанного фирмой «1С» и компанией «1С-Рарус». Программный продукт «1С:Розница 8. Салон оптики» исключил возникновение пересортицы в салоне, обеспечил оперативную инвентаризацию и сокращение очередей.

До проекта сотрудники салона вели учет товаров на бумажных носителях и в электронных таблицах. Из-за отсутствия автоматизации инвентаризация была долгой, учет трудоемким, возникала пересортица. Для исправления ситуации, руководство оптического центра обратилось к партнеру «1С-Рарус» — ГК «Спецучет». Специалисты компании автоматизировали процессы заказчика на базе интегрированных решений «1С:Розница 8. Салон оптики» и «1С:Бухгалтерия предприятия».

Из-за большого количества продукции был установлен терминал сбора данных. Загружены остатки продукции в «1С:Розница 8. Салон оптики», реализован механизм загрузки данных о товарах. Также сотрудники ГК «Спецучет» предоставили кассовое оборудование, настроили работу эквайринга, сканеров штрих-кодов и принтеров этикеток.

В результате проекта настроены АРМ для бухгалтера, начальника склада, кассира и врача-офтальмолога. В салоне автоматизирован регламентированный учет, управление продажами, закупками и складом. «1С:Розница 8. Салон оптики» обеспечивает работу в режиме потоковых продаж, поддерживает операции возврата товаров с формированием пакета необходимых документов.

Татьяна Усова, заместитель генерального директора салона «Хрусталик»: «Хотим выразить благодарность сотрудникам ГК “Спецучет”. Проект автоматизации реализован оперативно, быстро настроено оборудование. Специалисты компании всегда на связи, оказывают качественную поддержку, помогают в решении вопросов, связанных с “1С” и торговым оборудованием».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г.. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 17 городах России и за ее пределами.

За 28 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тысю предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.