Dell никак не может вывезти производство из Китая, потому что в других странах еще хуже

Dell пришлось отложить запуск производства за пределами Китая на один квартал. Торговые войны США и КНР вынуждают производителей электроники тратить годы и миллиарды долларов на освоение новых территорий.



Исход из Китая отложен

Крупному производителю вычислительной техники Dell пришлось отложить запуск производства за пределами Китая на один квартал. Об этом сообщил ресурс Digitimes. Компания решила перенести производство во Вьетнам, где столкнулась с проблемами цепочек поставок и квалификации работников.

Из-за торговой войны США и Китая компании вынуждены выводить свои производства за пределы Китая. Dell и другие производители ноутбуков столкнулись со сложностями в новых локациях. Например, если завод работает несколько лет, у него появляются постоянные поставщики сырья и комплектующих. На новом месте приходится искать партнеров заново, а если их нет, то решать проблемы по доставке недостающих компонентов самостоятельно.

Создание новых производственных мощностей и независимых от Китая логистических цепочек может потребовать миллиардных вложений и занять годы.

Уйти не так просто

Правительство США на протяжении пяти лет ведет напряженную торговую войну с Китаем, пытаясь разрушить его ИТ-индустрию. О намерении начать выводить из Китая часть своих производств заявляли Dell, HP, Microsoft еще в 2019 г., о чем сообщало тогда японское издание Nikkei.

Фото: Kandinsky Китайский ИТ-дракон в представлении нейросети Kandinsky

Возникшие при Трампе разногласия США и КНР усилились с приходом нового президента, писал Bloomberg в 2020 г. Вашингтон ввел санкции в отношении крупнейших китайских компаний; ситуация осложнилась после введения Пекином жестких мер по сдерживанию пандемии; окончательно все расстроили противоречия двух стран по тайваньскому вопросу.

Разорвать связи с КНР может оказаться очень сложным или невозможным, сделало вывод агентство. Например, на вывод всего 10% производственных мощностей Apple потребуется около 8 лет. Быстро избавиться от зависимости могут разве что производители игрушек и футболок Технологические же компании вкладывали в китайскую промышленность десятки миллиардов долларов в течение двадцати лет и сформировали стабильные производственные цепочки.

Только за 2020 и 2021 гг. американские компании инвестировали в китайских партнеров $92,5 млрд. В реальности эти суммы могут быть и больше, потому что средства также направлялись через Гонконг и классические офшоры вроде Каймановых и Виргинских островов. Обрыв этих связей может занять столько же времени, нанеся непоправимый ущерб и без того ослабленной мировой экономике.

Bank of America прогнозировал в 2020 г. расходы американских и европейских компании на вывод производства из Китая на уровне триллиона долларов за пять лет.

Проблема не только в логистике

Выводящие производство из Китая технологичные компании сталкиваются не только с проблемой создания новой инфраструктуры и логистики. У Apple тоже возникли непредвиденные трудности в Индии, где ее партнеры оказались не способны выпускать продукцию надлежащего качества, о чем писал CNews в феврале 2023 г.

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На заводе в Хосуре буквально каждый второй корпус не проходит по стандартам и не может быть отправлен на заводы. Больше всего нареканий вызывает качество корпусов, способное вызвать вопросы даже у самых нетребовательных покупателей.

Руководство завода осознает всю серьезность ситуации. Оно намерено повысить квалификацию своих работников и тем самым подтянуть качество готовой продукции, но это может растянуться на долгие месяцы.