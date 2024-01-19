Центробанк требует у «Аквариуса» 165 миллионов за грехи Dell

Центральный банк России требует от «ПК Аквариус» более 164,9 млн руб. Банк пытается вернуть деньги за неоказанную техническую поддержку оборудования от компании Dell, которая сбежала из России в феврале 2022 г. «Аквариус» не считает себя ответственным за действия иностранной компании.

ЦБ требует деньги

Как выяснил CNews, Центробанк (ЦБ) подал иск к производителю вычислительного оборудования «ПК Аквариус» на 164,9 млн руб. Это следует из картотеки Арбитражных судов.

Согласно определению суда, ЦБ пытается вернуть размер неосновательного обогащения (138,6 млн руб.) и проценты за пользование чужими средствами со 2 марта 2022 г. по 29 декабря 2023 г. (26,3 млн руб.). То есть всего 164,9 млн руб., отмечено в документе. Однако сумма заявленных исковых требований на сайте суда отличается от той, что в определении — 191,1 млн руб. Иск был подан в январе 2022 г.

«Исковые требования вытекают из договора на передачу сертификатов технической поддержки в отношении программных средств производства Dell ЕМC, — рассказал CNews представитель “Аквариуса”. — В рамках данного договора "ПК Аквариус" выступила исключительно в качестве продавца сертификатов на техническую поддержку, в связи с чем компания несет ответственность лишь за передачу товара, в то время как обязательства по надлежащему оказанию услуг полностью лежат на компании-правообладателе».

Фото: ededchechine на Freepik ЦБ требует от «Аквариуса» более 165 млн через суд

Поскольку Dell прекратила деятельность на территории России, вендор не оказывал соответствующие услуги поддержки Банку России в течение нескольких месяцев 2022 г.

Представители ЦБ на запрос об их позиции не ответили.

Dell в России

Dell перестала поставлять технику на отечественный рынок в конце февраля 2022 г. CNews писал об окончательном уходе компании из России в августе 2022 г. Тогда Dell уволила весь свой российский штат.

По итогам 2021 г. Dell заняла первое место в России, на ее долю приходится 21% всех поставок серверов (статистика IDC). На втором находилась американская HPE, а российская Yadro занимала третье место.

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Уже в мае 2022 г. Арбитражный суд Москвы арестовал свыше 778 млн руб. на счетах ООО «Делл», российского представительства американской Dell. Решение суд принял в рамках рассмотрения иска системного интегратора «Талмер».

В ноябре 2022 г. к искам к Dell присоединились и власти. А в сентябре 2023 г. Сбербанк пошел в суд, чтобы вернуть миллионы, которые были заплачены сбежавшей из страны Dell.

Иски из-за ушедших вендоров

Иски российских компаний к поставщикам иностранных решений стали обыденностью в 2022 г. после стремительного ухода с отечественного рынка зарубежных вендоров. Обращения в суд посыпались в суды уже с февраля 2022 г. после того, как иностранные компании перестали исполнять свои обязательства по оплаченным договорам (обычно это были поставки техники или услуги по техобслуживанию, ПО).

Например, к ушедшей из России американской Oracle с 2022 г. было подано исков на сумму свыше 1 млрд руб. В конце декабря 2022 г. официальный дистрибутор этой корпорации в России отсудил у Oracle 439,4 млн руб. К Google только по состоянию на март 2023 г. было подано исков от 885 отечественных компаний. В июле российский офис Hewlett Packard Enterprise проиграл иск от OCS Distribution на 1,44 млрд руб.

В начале января 2024 г. CNews писал входящая в холдинг «Т1» компания «ТС интеграция» обратилась в суд для взыскания с «МКТ» (входит в холдинг Fplus) 312,1 млн руб. Иск также был связан с уходом одного из иностранных вендоров с отечественного рынка. В этот же день, 21 декабря, «ТС интеграция» подала иск на 327,5 млн руб. и к дистрибутору ИТ-оборудования «Нетвелл». Вполне возможно, причина исков схожая в обоих случаях.