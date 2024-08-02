Крупную российскую ИТ-компанию «раскулачат» на сотни миллионов из-за сбежавшей из России Dell. Кто инициатор

«Аквариус» выплатит 158 млн руб. за уход из России американской Dell. По решению суда эти деньги она теперь должна Центробанку. Этот долг повис на «Аквариусе» именно из-за Dell, которая в 2022 г. сбежала из России, поддержав антироссийские санкции Запада.

Проблемы из-за американцев

Компания «Аквариус», российский производитель ПК, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, периферии и пр., будет вынуждена выплатить российскому Центробанку 153 млн руб., пишет «Коммерсант». Первопричина – в уходе из России американской компании Dell, которая тем самым подставила многих своих российских партнеров и клиентов. Например, в ноябре 2022 г. подведомственные организации Минтранса и Минпросвещения подали иски к российской «дочке» Dell (ООО «Делл) из-за срыва госконтрактов. А в сентябре 2023 г. в суд с целью вернуть миллионы, которые были заплачены Dell, обратился Сбербанк.

История противостояния «Аквариуса» и Банка России началась в январе 2022 г., когда «Аквариус» продала Центробанку три годовых сертификата на обслуживание и поддержку систем хранения данных американской Dell. В марте 2022 г. Dell объявила о прекращении всех операций в России, а в августе 2022 г. полностью ушла из страны, закрыв подразделение и уволив весь персонал. Этому предшествовал арест в мае 2022 г. свыше 778 млн руб. на счетах ее российской «дочки» ООО «Делл» в рамках рассмотрения иска к компании со стороны системного интегратора «Талмер».

© valphoto / Фотобанк Фотодженика Финальная точка в вопросе пока не стоит. "Аквариус" готовится к апелляции

Цена сертификатов «Аквариуса» составила $5,9 млн в рублях по курсу на день оплаты. В первых числах февраля 2022 г. «Аквариус» получила от Центробанка 150,5 млн руб. или $1,9 млн – это была оплата за первый год техподдержки «железа» Dell. Через несколько недель Dell перестала отвечать на любые вопросы, касающиеся техподдержки ее оборудования в России.

Вернуть деньги через суд

В мае 2022 г. на фоне бегства Dell из России Центробанк обратился к «Аквариусу» с просьбой о возвращении выплаченных средств. В качестве альтернативы предлагалось возобновить услуги по договору. Центробанк настаивал, что купленные ими сертификаты были именно услугой получения доступа к техподдержке, а не товаром.

«Аквариус» со своей стороны ответил отказом, подчеркнув, что после активации сертификата вся ответственность за предоставление техподдержки лежит исключительно на Dell. А ввиду того, что Dell прекратила деятельность на территории России, вендор не оказывал соответствующие услуги поддержки Банку России в течение нескольких месяцев 2022 г.

Центробанк решил получить выплаченные «Аквариусу» деньги через суд. Как сообщал CNews, впервые об этом стало известно в середине января 2024 г.

Больше денег, меньше денег

10 января 2024 г в картотеке Арбитражных судов Москвы появилась информация об иске Банка России к «Аквариусу» на сумму на 164,9 млн руб. Эта сумма следует из определения суда, в котором сказано, что Центробанк желает получить от «Аквариуса» размер неосновательного обогащения (138,6 млн руб.) и проценты за пользование чужими средствами со 2 марта 2022 г. по 29 декабря 2023 г. (26,3 млн руб.).

В сумме это 164,9 млн руб., что отмечено в документе. Однако сумма заявленных исковых требований на сайте суда отличается от той, что в определении – там говорится о сумме 191,1 млн руб.

На рассмотрение дела в Арбитражном суде потребовалось ровно полгода. По решению судьи Екатерины Титовой, иск Центробанка был удовлетворен частично – «Аквариус» теперь должен выплатить 158 млн руб. вместо первоначальных 164,9 млн руб. В картотеке арбитражных дел указано: «Иск удовлетворить частично».

Что предпримут участники спора

К моменту выхода материала о дальнейших планах Центробанка известно не было. Пока нет информации, станет ли он подавать дополнительный иск на возмещение оставшихся миллионов рублей, не учтенных в решении суда.

Следующие шаги «Аквариуса» в этом вопросе, напротив, уже известны – компания собирается обжаловать решение суда. «Решение суда первой инстанции отражает одну из двух противоположных позиций, сложившихся на текущий момент в правоприменительной практике, – сообщили CNews представители «Аквариуса». – "Аквариус" придерживается альтернативного мнения судов, сформировавшегося в рамках рассмотрения споров о предоставлении прав на получение техподдержки ушедших из России вендоров и будет отстаивать его в апелляции».

Нельзя исключать, что результат слушаний дела Центробанка против «Аквариуса» повлияет на итоги других подобных дел о неоказании техподдержки в связи с уходом из страны иностранных вендоров. После 24 февраля 2022 г. количество подобных споров в России достигло 80, пишет «Коммерсант». «Это весьма распространенная проблема в свете санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка», – сказал изданию председатель президиума МКА «Аронов и Партнеры» Александр Аронов.

«Российские суды часто ориентируются на защиту интересов покупателя, если он выполнил свои обязательства по оплате, но не получил ожидаемого результата из-за действий или бездействий третьих лиц», – сказал Аронов «Коммерсанту», добавив, что, по его мнению, успех апелляции «Аквариуса» зависит от того насколько убедительно он будет доказывать, что предпринял «все возможные меры для выполнения своих обязательств или компенсации убытков ЦБ».