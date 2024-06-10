Сеть 4G «МегаФона» покрыла новые жилые комплексы Тюмени

Инженеры «МегаФона» расширили сеть высокоскоростного интернета в новых жилых кварталах Тюмени. Тысячи новоселов «Андерсен-парка» за объездной по Московскому тракту и «Скандии» в районе Лесобазы могут оценить высокие скорости передачи данных, достигающие 160 Мбит/с, а также новое качество голосовых звонков.

Связисты смонтировали и запустили телеком-оборудование в локациях, еще недавно считавшихся загородными, а сейчас активно застраивающихся. Новая инфраструктура появилась в лаунж-квартале «Андерсен парк» по Московскому тракту и ЖК «Скандия» в Ново-Гилевском районе. Введенное на этих площадках оборудование работает сразу в трех диапазонах LTE. Это позволяет покрыть устойчивым сигналом и обеспечить качество интернет-сессий не только в новостройках, но и на социальных объектах, общественных пространствах для отдыха и близлежащем частном секторе.

По данным технических специалистов оператора, в «Андерсен-парке» скорость мобильного интернета превышает 120 Мбит/с, а в «Скандии» разгоняется выше 160 Мбит/с. Жители новых ЖК могут смотреть фильмы в высоком качестве не только с мобильных устройств, но и на экранах больших форматов, использовать видеосвязь для работы и учебы. Расширение сети 4G также позволит тюменцам с комфортом пользоваться всеми цифровыми сервисами: найти нужные товары на маркетплейсах, оснастить дом умными устройствами и разнообразить досуг.

«Мы анализируем потребности жителей и нагрузку на сеть разных районах города, и видим, что в пригороде и на территориях новой застройки трафик растет на 30% активнее, чем в центре Тюмени. При запуске новых телеком-объектов в строящихся жилых кварталах мы задействовали наиболее эффективные для густонаселенных локаций частотные диапазоны LTE. Они обеспечивают большую емкость и комфортные скорости интернет-сессий даже при максимальной нагрузке на сеть. Новоселы могут не только сохранить свои мобильные привычки, но и расширять их на уровне развития цифровых технологий», – отметил Евгений Пфлаумер, директор «МегаФона» в Тюменской области.

Востребованность связи в новых ЖК подтвердили и аналитики оператора. За первый месяц работы новых станций связи в зоне их действия жители и гости региона прокачали объем данных, которого хватит на 85 тыс. часов видеозвонков в мессенджерах или на 74 млн сообщений, а также чтобы посмотреть на YouTube 45 тыс. 30-минутных роликов в высоком качестве. При этом «Андерсен-Парк» почти вдвое обогнал «Скандию» по интернет-активности тюменцев.