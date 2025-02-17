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В Ассоциации «Отечественный софт» создан комитет иммерсивных технологий

14 февраля на заседании Правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» было принято решение о создании комитета иммерсивных технологий. Главой комитета стал Дмитрий Александров, руководитель по GR компании «Атлантис». Об этом CNews сообщили представители АРПП.

Новый комитет в АРПП займется формированием проекта отраслевой стратегии развития отечественных технологий цифровых реальностей (AR/VR/MR/XR), выстраиванием диалога с госструктурами для включения иммерсивных технологий в стратегические планы цифровизации, а также разработкой предложений для создания программ господдержки масштабного внедрения цифровых реальностей.

В числе приоритетных задач – инициирование разработки стандартов и регламентов для российских технологий AR/VR/MR/XR в основных отраслях экономики. Кроме того, деятельность комитета сосредоточится на поддержке научных инициатив, продвижении передовых разработок и проектов, направленных на популяризацию технологий цифровых реальностей.

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«Иммерсивные технологии становятся ключевыми инструментами цифровой трансформации в различных сферах экономики. Однако рост этой индустрии ограничивают отсутствие нормативной базы и программ поддержки, фрагментированность рынка, а также зависимость от зарубежного оборудования и ПО. Работа комитета АРПП поможет системно решить эти вопросы: разработать национальные стандарты, законы и подзаконные акты с учетом мнения рынка, поддержать отечественные разработки, интегрировать их в госпрограммы на всех уровнях и повысить безопасность индустрии», — сказал Дмитрий Александров, глава комитета иммерсивных технологий.

Новый комитет стал 14-м в Ассоциации. На площадке АРПП уже успешно действуют 13 профильных комитетов: по интеграции российского ПО, экспорту, развитию финансирования ИТ-отрасли, информационной безопасности, телекоммуникациям, цифровой трансформации, искусственному интеллекту, промышленной автоматизации, информатизации образования и медицины, правовой комитет, комитет по информационному моделированию градостроительной деятельности, а также комитет по развитию экосистемы российских мобильных продуктов.

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