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«Террасофт Россия» оценила преимущества членства в Ассоциации разработчиков программных продуктов

«Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM, уже несколько лет является членом АРПП «Отечественный софт» — крупнейшей и наиболее влиятельной организации, которая объединяет российских разработчиков тиражируемого ПО. Ассоциация открыта для вступления новых членов, которые хотят влиять на развитие ИТ-отрасли в России и находить новые возможности и перспективы для развития бизнеса.

АРПП «Отечественный софт» — некоммерческая организация, которая была основана в 2009 году в целях защиты и продвижения интересов российских разработчиков ПО. Более 12 лет АРПП «Отечественный софт» является крупнейшей отраслевой площадкой для формирования консолидированной позиции российских компаний-производителей ПО.

Сегодня в состав объединения входят более 200 ИТ-компаний, среди которых — «Террасофт Россия», 1С, ABBYY, «Аскон», «Лаборатория Касперского», InfoWatch, Docsvision, ЦРТ, «Код Безопасности», ЭОС, «Доктор Веб» и многие другие. Председатель правления ассоциации — Наталья Касперская, президент InfoWatch, соучредитель «Лаборатории Касперского».

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Сегодня в состав объединения входят более 200 ИТ-компаний

Каждая компания в составе АРПП «Отечественный софт» находит ключевое для себя преимущество из большого перечня, который включает возможность вести прямой диалог с государством по вопросам ИТ-отрасли, доступ к уникальной экспертизе ведущих игроков рынка, присутствие в федеральных и отраслевых СМИ, участие в спецпроектах и мероприятиях и многое другое. Например, «Террасофт Россия» принимает активное участие в различных комитетах и получает поддержку Ассоциации по наиболее острым вопросам ИТ и бизнеса.

Набор новых членов в Ассоциацию продолжается. Узнать о деятельности АРПП «Отечественный софт» можно на сайте.

Справка
«Террасофт Россия» является вендором единой платформы Creatio, которая благодаря no-code технологиям обеспечивает максимальную степень свободы в автоматизации CRM, отраслевых и внутренних процессов организации. Крупнейшие компании в России и тысячи клиентов в 100+ странах мира воплощают в жизнь свои идеи и проекты на платформе Creatio.
АРПП «Отечественный софт» — крупнейшая некоммерческая организация, основанная в 2009 году в целях защиты и продвижения интересов российских компаний-производителей тиражируемого ПО. Более 200 ИТ-компаний уже стали участниками сообщества и объединили усилия для формирования консолидированной позиции и развития ИТ-отрасли в России.

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