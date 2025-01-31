Хейфец Сергей
|31.01.2025
|В НИТУ МИСИС создали российский полетный контроллер для БПЛА 1
Хейфец Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4977 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144835 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43304 1
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