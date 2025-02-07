Коновалов Илья
|07.02.2025
|Создан онлайн-сервис, предсказывающий свойства веществ 1
|16.10.2013
|«Свит Лайф Фудсервис» внедрила call-центр Infinity 2
Коновалов Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
|Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4028 1
|Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 719 1
|Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1377 1
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