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Создан онлайн-сервис, предсказывающий свойства веществ

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» создан онлайн-сервис - программная Библиотека RSP (Real Substance Properties), которая позволяет спрогнозировать, как поведут себя различные вещества и материалы при переработке, транспортировке, смешивании и хранении. Такие данные необходимы в энергетике, машиностроении, нефтегазовой отрасли, авиации и др. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Решение позволяет проводить расчеты на базе практически любого современного языка программирования и встраивается в уже имеющиеся у заказчика библиотеки и утилиты. RSP функционирует на разных аппаратных платформах (ПК микроконтроллеры, одноплатные компьютеры) и операционных системах (Windows, Linux, MacOS). Библиотеку можно дополнять. В перспективе команда хочет расширить линейку продуктов и разработать собственный инженерный калькулятор – автономное решение, которое будет работать без интеграции с системами заказчика.

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Облака

В марте 2024 г. проект стал победителем первого цикла Университетского технологического акселератора «Ростатома» и МИФИ, где получил поддержку экспертов и инвестиции на развитие в размере 3,5 млн руб. После прохождения акселерационной программы команда выиграла грант Фонда содействия инновациям на сумму 4 млн руб. и зарегистрировала свою компанию «Физтехлаб», которая дальше будет заниматься разработкой наукоемкого программного обеспечения.

«Акселератор помог нам в достаточно сжатые сроки пройти путь от идеи до готового прототипа. Мы постоянно чувствовали поддержку со стороны организаторов: они интересовались нашими результатами, проводили разбор полетов, помогали разбивать масштабные задачи на мелкие и в быстром темпе двигаться к намеченной цели. А еще, благодаря участию в программе, нам удалось выйти на потенциальных заказчиков, с которыми мы сейчас проводим тестирование», – отметил руководитель проекта RSP Илья Коновалов.

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