VM Partners: из-за технологического сбора ввоз USB-разъемов будет стоить дороже, чем партии холодильников

С внедрением технологического сбора на электронную продукцию, стоимость BOM-листа ввозимых электронных компонентов может увеличиться на порядка 15%. Об этом CNews сообщили представители компании VM Partners (российский импортер промышленного оборудования и комплектующих из Китая).

В зависимости от количества единиц в закупке, размер сбора только для одной электронной платы может составить до 1 млн руб.

Так, по данным импортера, набор заказываемых ввозимых компонентов для локальной сборки, например, высокоплотной электронной BGA-платы, необходимой в составе сложных микросхем, составляет порядка 200 позиций по номенклатурному наименованию. Создатели законопроекта пока озвучили только верхнюю границу технологического сбора в 5000 руб. за единицу товара. С ее учетом, сбор на ввоз деталей для только для одной электронной платы может составить, по мнению эксперта, порядка 1 млн руб.

«Электронные компоненты ввозятся в Россию разными партиями. Например, по заказу производителей для сборки на российских предприятиях, количество товарных позиций часто составляет от 100 до 200 единиц, и за каждую надо будет платить сбор. Крупные же комплексные партии в тысячи наименований идут на склады, откуда их продают производителям, – сказала Дарья Мушта, управляющий директор компании VM Partners, – В пояснительной записке к закону говорится, что технологический сбор взимается за каждый компонент или единицу продукции, содержащей электронные компоненты. В этом случае в более выгодном положении окажутся не производители, заказывающие BOM-лист на сто наименований, а дистрибьюторы, которые заплатят сбор за крупную партию в несколько тысяч, как за ввозимую единицу товара».

Сравнительные расчеты технологического сбора на разные виды закупок и идентификаторов товарной позиции (данные компании VM Partners)

BOM-лист для печатной платы из 70 позиций. Стоимость – $150 долларов. Количество единиц в закупке – 200 комплектов. Технологический сбор оплатят 70 раз (на каждую номенклатуру). Стоимость комплекта будет увеличена на 1750 руб., то есть на 14,5%.

Микроконтроллеры. Стоимость – $60 долларов за штуку, количество в партии у импортера – 10 тыс. штук. Технологический сбор в размере 5000 руб. будет уплачен один раз (за один SKU) и увеличит конечную стоимость изделия на 0,5 руб., то есть на 0,01% от стоимости.

Холодильник. Стоимость $800 долларов, импортер закупает 40 штук (один SKU, один сбор). При уплате технологического сбора каждый холодильник будет стоить дороже на 125 руб., что составит 0,19%.

Эксперт также подчеркивает, что сейчас законопроект обязывает оплачивать технологический сбор на любую номенклатурную единицу, которая считается ввозимым товаром, будь то разъем USB или готовый ноутбук.

«Сейчас все ожидают создания перечня товаров, но также необходима и шкала размера ставок, в зависимости от характера ввозимой продукции, ее специфики и отрасли, в которой она применяется, – сказала Дарья Мушта. – Если будет введена шкала, а минимальный сбор составит, скажем, 10 руб., то производителям можно будет с этим работать. Если же нижняя граница будет близка к верхней, то производить что-то в России станет просто невыгодным. Выгоднее будет закупать готовую продукцию и оборудование, производственные линии, или закупать крупные партии и платить технологический сбор за один SKU».

