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ТЭЗ НПП Томилинский электронный завод
|12.05.2025
|Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для НПП «Томилинский электронный завод» 1
|01.12.2021
|«Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда 1
ТЭЗ НПП и организации, системы, технологии, персоны:
|Беларусь - Белоруссия 5812 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 1
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