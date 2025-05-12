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ТЭЗ НПП Томилинский электронный завод



12.05.2025 Автоматизация взаимодействия с Росфинмониторингом для НПП «Томилинский электронный завод» 1
01.12.2021 «Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ТЭЗ НПП и организации, системы, технологии, персоны:

Интеграл НПП - Интеграл НПО 16 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 282 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3241 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 444 1
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Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
Intel Pentium II 171 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
AMD Geode 24 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1722 1
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