В GDP создана автоматизированная система управленческого учета

Компания «Аксиома-Софт» выступила подрядчиком проекта по автоматизации управленческого учета в Good Distribution Partner. В результате доступ к системе получили 200 сотрудников.

GDP – партнёр Минздрава России, поставщик лекарственных препаратов, витаминов и медицинского оборудования. До реализации проекта в компании присутствовал усложненный контроль передачи данных во ФГИС «Мониторинг движения лекарственных препаратов». Кроме того, были высокие трудозатраты по обработке тендерных процессов и контролю маржинальности сделок.

Таким образом, целью проекта было создание единого информационного пространства для автоматизации процессов сопровождения и контроля исполнения государственных и коммерческих контрактов в сфере здравоохранения. Для этого компания «Аксиома-Софт» разработала систему на базе программного продукта «1С:Управление аптечной сетью».

Особенность внедрения заключалась в том, что разрабатываемая система должна была в том числе содержать механизмы по загрузке и обновлению данных по государственным контрактам из единой информационной системы. Также требовалось обеспечить сложное ценообразование, передачу данных по маркируемой продукции, автоматизировать формирование договоров и спецификаций к ним.

В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты: создана подсистема создания договоров исходя из условий и критериев будущих поставок, а также подсистема для работы с единой системой закупок; создана подсистема рассылок и использованием почтового клиента; создана подсистема расчета скидок исходя из условий ценообразования; создана система учета и контроля ретробонусов (заказчик/поставщик); доработана система контроля исполнения поставок по договорам; доработаны сервисы контроля данных госреестра по лекарственным средствам; создана система контроля и отражения качества товара, а также переоценка неликвидов; доработана подсистема МДЛП; доработана подсистема обеспечения потребностей под условия заказчика; доработаны справочники «Номенклатура», «Контрагенты/Партнеры», «Договоры»; разработана подсистема по загрузке/выгрузке и обработке внешних заказов; интеграция с «1С:WMS», «1С:Бухгалтерия», «Бит.финанс»; разработана подсистема доставки и разнесения дополнительных затрат на транспортировку; разработка претензионного блока; разработаны специализированные процессы формирования и согласования банковских гарантий и договоров обеспечения.

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При этом в ходе проекта была выполнена интеграция «1С:Управление аптечной сетью» с решениями «1С:Документооборот», «1С:Бухгалтерия», «1С:WMS».

«Благодаря реализации проекта в GDP были автоматизированы контуры продаж и закупок, а также обработка тендерных процедур и процесс управления доставкой. Кроме того, получение управленческой отчетности ускорилось на 50%. При этом созданная информационная система охватила все подразделения компании, а доступ к ней получили 200 пользователей», – сказал Денис Яньков, руководитель проекта «Автоматизация управленческого учета ООО «Джи-Ди-Пи» в компании «Аксиома-Софт».