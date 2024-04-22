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Цифровизация Внедрения
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В АО «Трансфингруп» в 1,5 раза ускорили кадровые процессы с помощью системы «1С:Зарплата и управление персоналом».

В управляющей компании «ТФГ» оптимизировали кадровый учет и расчет заработной платы для 20 сотрудников. Система запущена в промышленную эксплуатацию спустя шесть месяцев после даты начала проекта. Партнером проекта стала «Аксиома-Софт». Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

Компании «ТФГ» требовалось перейти с устаревшей редакции программного продукта, в связи с невозможностью развития функционала, на новую систему – «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП (редакция 3.1)». Кроме того, было необходимо использовать обмен данными между новой системой и программным продуктом «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП».

Особенность проекта заключалась в том, что для проведения миграции данных были разработаны новые правила обмена для переноса данных, не предусмотренного типовым вариантом. К примеру, специалисты провели миграцию документов «Отпуска организации», «Командировки организаций», «Неявки и болезни организаций» в соответствующие документы в редакции 3.1. Также важным было минимизировать доработки функционала внедряемой системы, адаптировав ее типовые решения под уникальные задачи пользователей.

Так, в ходе внедрения в качестве дополнения к основному программному продукту было использовано ПО «Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП» – решение, обеспечивающее отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями. Благодаря этому удалось свести доработки к минимуму.

В рамках адаптации были настроены расчет заработной платы за первую половину месяца. Помимо этого, специалисты настроили отражение заработной платы в бухгалтерском учете и формирование проводок по существующим операциям, а также разработали функционал расчета резервов отпусков поквартально с последующей выгрузкой данных в «1С:Бухгалтерия НФО».

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Цифровизация

Среди ключевых итогов проекта: пользователи ведут учет в новой системе, которая своевременно обновляется; налажен обмен данными между новой системой и бухгалтерской программой; продукт «Аксиома:ЗУП НФО» адаптирован под особенности учета в организации, пользователи получают достоверную информацию и формируют бухгалтерские проводки в системе. В целом решены все задачи пользователей, реализация которых была невозможна в устаревшей редакции «1С:ЗУП КОРП».

«Благодаря проекту трудозатраты на ведение кадрового учета, расчета заработной платы сократились в 1,5 раза. Получение управленческой и регламентированной отчетности стало происходить в два раза быстрее», – сказал Александр Тупицын, директор департамента информационных технологий в АО «Трансфингруп».

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