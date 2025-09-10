Заполнить заявление для оформления загранпаспорта в центре госуслуг теперь можно онлайн на mos.ru

На странице спецпроекта «Как оформить загранпаспорт в Москве» на портале mos.ru теперь можно заполнить электронное заявление на оформление документа и найти на интерактивной карте удобный центр госуслуг «Мои документы». Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Раньше, чтобы оформить загранпаспорт в центре госуслуг, надо было предварительно заполнить бумажное заявление, которое специалист центра затем переносил в систему. Теперь достаточно в удобное время заполнить онлайн-форму на портале mos.ru. Во время визита в выбранный центр госуслуг специалист проверит электронный черновик, при необходимости исправит все неточности и затем зарегистрирует заявление. Это поможет снизить вероятность отказа в выдаче документа из-за ошибок в сведениях о заявителе», – отметили представители Департамента информационных технологий Москвы.

Интерактивную карту спецпроекта дополнили функцией отображения не только местоположения и загруженности отделов полиции, где можно оформить и получить загранпаспорт нового образца, но и центров госуслуг «Мои документы», куда можно прийти для сдачи биометрических данных. Их загруженность обозначается цветом: зеленый сигнализирует о низком уровне, оранжевый – о среднем, красный – о высоком. Кроме того, для удобства пользователей добавили фильтры, благодаря которым можно настроить отображение на карте только интересующих учреждений: либо отделов полиции, либо центров госуслуг.

В спецпроекте доступны и другие полезные функции для тех, кто планирует получить загранпаспорт. Разобраться в том, как его оформить, помогает небольшой опрос, после прохождения которого формируется персональная инструкция с подробной информацией о том, какими способами можно подать заявление и как получить документ.

Если гражданин оформляет загранпаспорт впервые, ему предлагается выбрать тип документа – старого или нового образца. В информационных подсказках пользователь получит подробную информацию о сроках действия документа каждого типа, размере госпошлины, особенностях оформления и других важных нюансах.

Помимо этого, на странице спецпроекта опубликованы ответы на самые распространенные вопросы об оформлении загранпаспорта. Более подробная информация содержится в инструкциях, ссылки на которые собраны в отдельном блоке.

Чтобы зайти на страницу спецпроекта, необходимо в каталоге услуг выбрать раздел «Документы», подраздел «Личные документы» и кликнуть на «Как оформить загранпаспорт в Москве». Опция «Подать заявление» находится рядом с интерактивной картой в разделе спецпроекта «Загруженность отделений МВД и МФЦ».

При заполнении онлайн-формы основные сведения о заявителе автоматически загрузятся из его личного кабинета на портале mos.ru. Недостающую информацию можно добавить вручную.

Интерактивная карта, информационные материалы и опрос, представленные в спецпроекте, доступны пользователям без авторизации на mos.ru. Для подачи заявления и записи в центр госуслуг через портал потребуется стандартная или полная учетная запись.