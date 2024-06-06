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Удмуртия и российский ИТ-разработчик «Ред Софт» договорились о сотрудничестве

Правительство Удмуртской Республики и российский разработчик «Ред Софт» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно реализовывать программу импортозамещения информационных технологий с целью укрепления цифрового суверенитета региона. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В качестве подписантов выступили Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

Первым шагом в сторону реализации соглашения станет перевод более 15 тыс. рабочих мест в образовательных учреждениях на операционную систему «Ред ОС». Для учебных целей разработчик предоставляет лицензии на безвозмездной основе.

«Цифровизация социальной сферы и госуправления для нас одна из ключевых задач на данный момент. Безусловно, приоритет — отечественные ИТ-решения. Соглашение с компанией «Ред Софт» поможет нам начать замещение иностранного программного обеспечения российским. «Ред Софт» — один из ведущих разработчиков и поставщиков ИТ-решений и услуг. Операционная система «Ред ОС» успешно прошла апробацию у нас и имеет все шансы стать одним из драйверов цифрового импортозамещения в регионе», — сказал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

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Стороны планируют проекты по импортозамещению в региональных органах исполнительной власти. Предусматривается проведение консультаций и обмен опытом, а также организация мероприятий, направленных на развитие ИТ-отрасли в республике.

«Наша команда успешно осуществляет проекты в сфере импортозамещения информационных технологий более 15 лет. Среди наших клиентов крупные госкорпорации, госорганы, медицинские и образовательные учреждения, коммерческий сектор. На наших продуктах работают в органах исполнительной власти практически во всех регионах России. Уверен, мы сможем оказать качественную поддержку Удмуртской Республике при переходе на российское программное обеспечение. А благодаря безвозмездной передаче лицензий на «Ред ОС» образовательным учреждениям региона, внесем свой вклад в популяризацию российского ПО», — отметил генеральный директор «Ред Софт» Максим Анисимов.

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