Бизнес-марафон Touchpoints tour: находим точки соприкосновения с Дубаем

Приглашаем вас посетить бизнес-марафон Touchpoints tour Doing business in Dubai («Точки соприкосновения»), который пройдёт в рамках выставки «Экспо 2020» с 1 по 24 февраля под эгидой Департамента экономики Дубая.

Программа включает в себя 15 вебинаров с интерактивными дискуссиями. Время начала вебинаров – 14:00 по Дубаю:

1 февраля – Как успешно выйти на рынок ОАЭ без посредников, экскурсия в мир бизнес-практики.

2 февраля – Как запустить и вести успешный Food and Beverage бизнес в Дубае.

3 февраля – Как стать участником стремительно растущего рынка инноваций и технологий в ОАЭ.

7 февраля – Как присоединиться к строительной отрасли Дубая – стратегической и финансово обеспеченной отрасли ОАЭ.

8 февраля – Легальные аспекты ведения бизнеса в ОАЭ, основы анализа.

9 февраля – Налоговое резидентство ОАЭ – способы приобретения и возможности, которые оно открывает.

10 февраля – Как вести криптовалютный бизнес в ОАЭ, институциональный потенциал.

14 февраля – Как получать и осуществлять инвестиции с поддержкой законодательства Арабских Эмиратов.

15 февраля – Как акселерировать свой бизнес в Дубае, глубокое погружение в экосистему.

16 февраля – Как зарабатывать на рекордном росте Дубайской недвижимости.

17 февраля – Как оптимизировать международный бизнес в рамках законодательства ОАЭ.

21 февраля – Как ежегодно извлекать доход с 25 миллионов кредитоспособных туристов.

22 февраля – Как получить доступ к безграничным возможностям торгово-логистического хаба ОАЭ.

23 февраля – Как вести успешный бизнес в сфере предоставления услуг и сервисов.

24 февраля – Интерактивные дискуссии по всем возможностям, которые открывают ОАЭ для экспатов.

Бонус для каждого участника Touchpoints Tour – бесплатная консультация со спикерами в течение 35 дней в рамках программ Экспо 2020!

Став участником, вы узнаете о работе в самых высокодоходных направлениях: инвестиционно-финансовой деятельности, строительстве, недвижимости, IT, торговле и т.д.

Для вас откроются все возможности юрисдикции ОАЭ: безналоговый режим, оптимизация международного бизнеса, лицензирование, законодательство о криптовалютах и многие другие инструменты. Вы узнаете о всех лайфхаках и убережете себя от ошибок.

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