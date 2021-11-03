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«Яндекс» и Majid Al Futtaim договорились запустить доставку роботами из магазинов Carrefour в Дубае

«Яндекс» подписал соглашение о намерениях по развитию беспилотных технологий с компанией Majid Al Futtaim, одним из крупнейших операторов торговых центров, розничной торговли и отдыха на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. В рамках соглашения «Яндекс» запустит доставку продуктов с помощью роботов в Дубае.

Уже в 2022 г. в рамках пилотной программы покупатели в Дубае смогут заказывать доставку роботами из супермаркетов Carrefour. Клиенты смогут отслеживать передвижение робота со своим заказом в режиме реального времени в приложении MAF Carrefour.

Партнёрство с «Яндексом» позволит Carrefour стать первым продуктовым ритейлером, который будет использовать беспилотных роботов для доставки заказов в регионе. Это не только позволит сбалансировать растущий спрос на онлайн-заказы, но и уменьшит количество вредных выбросов в окружающую среду.

Автономные роботы-доставщики «Яндекса» самостоятельно планируют безопасный маршрут, видят приближающиеся транспортные средства и пешеходов, и передвигаются со скоростью до 8 км/ч по тротуарам или другим пешеходным зонам. Роботы «Яндекса» работают в Москве с конца 2020 г. — они возят продукты из магазинов и заказы «Яндекс.еды» в нескольких районах города. А с этого года роботы начали доставлять заказы в кампусах университетов США.

Дмитрий Полищук, руководитель направления беспилотных технологий «Яндекса», сказал: «По всему миру продолжает расти спрос на автоматизацию доставки последней мили. Этой технологией теперь заинтересовались не только компании, но и города и даже целые регионы. Автономная доставка может улучшить жизнь людей в городах, а компаниям позволит оптимизировать свою логистику и сократить расходы. Роботы Яндекса уже доставили десятки тысяч заказов в США и России. Мы ценим поддержку со стороны RTA и вместе с Majid Al Futtaim изучим возможности для внедрения роботизированной доставки в повседневную жизнь Дубая».

Хани Вайс, генеральный директор Majid Al Futtaim Retail, отметил: «Как ведущий ритейлер мы несем ответственность за развитие розничной торговли в будущем. Вместе с Яндексом и при поддержке RTA мы рады внедрить это инновационное решение для доставки последней мили, и предложить нашим клиентам большую гибкость, удобство и скорость при оформлении онлайн-заказов. Это уже не научно-фантастический рассказ, а реальность – автономные роботы готовы доставлять заказы клиентам супермаркета Carrefour».

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