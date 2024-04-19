«Лаборатория Касперского» подписала меморандум о взаимопонимании с государственным департаментом Дубая

«Лаборатория Касперского» и Moro Hub, дочерняя компания Digital DEWA, цифрового подразделения управления электроэнергетики и водоснабжения Дубая, подписали меморандум о взаимопонимании. В его рамках организации договорились о совместных усилиях в области кибербезопасности. Документ подписали Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», и доктор Ахмед Алькетби, директор по информационной безопасности DEWA и Moro Hub.

Компания Moro Hub зарекомендовала себя как экспертная организация в сфере обеспечения кибербезопасности и оказания управляемых услуг. Объединяя экспертные сервисы Moro Hub с ведущими технологиями «Лаборатории Касперского», обе стороны стремятся повысить уровень безопасности в ОАЭ. Это партнёрство подчёркивает стремление каждой из сторон укрепить в регионе уровень кибербезопасности и доверия к технологиям.

Партнёрство «Лаборатории Касперского» и Moro Hub предполагает проактивный подход к решению проблем кибербезопасности, особенно в области операционных технологий и промышленного интернета вещей, где в последние годы наблюдается всплеск киберугроз.

«Заключение сотрудничества подчёркивает нашу приверженность обеспечению высочайших стандартов кибербезопасности для наших клиентов и других заинтересованных сторон. Мы в Moro Hub последовательно стремимся повышать уровень осведомлённости о кибербезопасности, и это партнёрство — ещё один шаг к укреплению экосистемы кибербезопасности в ОАЭ и за пределами страны», — сказал Саид Мохаммад бин Сулейман, генеральный директор Moro Hub.

«Благодаря нашему сотрудничеству Moro Hub сможет чувствовать себя ещё увереннее в условиях стремительно меняющегося ландшафта киберугроз. Объединив нашу международную экспертизу и стремление повышать уровень цифровой грамотности, вместе мы сможем стать примером и предложить новые стандарты в области кибербезопасности для компаний, которые неизбежно сталкиваются с вызовами цифрового мира», — отметил Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского».