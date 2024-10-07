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Качество мобильного интернета в парках Москвы

Компания DMTEL впервые публикует результаты исследования качества услуг мобильной связи в популярных парках Москвы. Комплексная оценка и сравнение качества сервисов в сетях «большой четверки» выполнены в период с 19 июня по 21 августа 2024 г. на маршруте общей протяженностью около 700 км. Об этом CNews сообщили представители DMTEL.

Эксперты DMTEL рассчитали единые интегральные оценки качества услуг мобильной связи, отражающие относительные позиции (рейтинги) операторов. Для количественной оценки использовались показатели доступности и стабильности услуг связи, а также качества принимаемого контента и скорости обмена данными с мобильным интернетом. Кроме того, при расчете оценок учтены показатели, характеризующие радиопокрытие в сети LTE.

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DMTEL
Распределение итоговых интегральных оценок радиопокрытия и качества услуг связи

Рейтинг оценок по результатам исследования DMTEL

МТС занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильного интернета в парках Москвы. В сети МТС оценка качества услуг передачи данных соответствует первой позиции. В частности, МТС демонстрирует самые высокие скорости загрузки данных сервиса HTTP DL. При этом в 10 парках из 30 МТС заметно опережает конкурентов по средним и предельным значениям скорости загрузки данных. По доступности радиосети МТС уступает «Билайну» и находится на второй позиции.

«Билайн» следует за МТС и находится на второй позиции в рейтинге итоговых оценок. В сети «Билайна» оценка качества услуг передачи данных соответствует второй позиции. В частности, в сети «Билайна» в семи парках отмечены наилучшие пары средних и предельных значений скорости загрузки данных из интернета. По доступности радиосети «Билайн» опережает конкурентов и находится на первой позиции.

«МегаФон» находится на третьей позиции в рейтинге. Оценки качества услуг передачи данных и доступности радиосети в сети «МегаФона» соответствуют третьей позиции. В целом, «МегаФон» демонстрирует высокие скорости загрузки данных сервиса HTTP DL, незначительно уступая Билайну по среднему и предельным значениям. При этом в семи парках из 30 «МегаФон» опережает конкурентов по средним и предельным значениям скорости загрузки данных из интернета.

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Цифровизация

Т2 занимает четвертую позицию по итоговой оценке. Оценки Т2 как по качеству передачи данных, так и по доступности радиосети соответствуют четвертой позиции.

В сети каждого оператора существуют проблемные участки, на которых отмечено низкое качество услуг, включая невозможность обмениваться данными с помощью интернета.

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