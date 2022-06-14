DMTEL: как работают мобильные операторы в условиях санкций

Компания DMTEL публикует результаты повторного исследования качества услуг мобильной связи в условиях санкций со стороны поставщиков сетевого оборудования.

Комплексная оценка и сравнение характеристик выполнены в период с 16 марта по 21 апреля 2022 г. Маршрут драйв-теста охватывает территорию всей Москвы в пределах МКАД и дальше: автомобильные дороги, социально значимые объекты города — всего около 3818 км. Об этом CNews сообщили представители DMTEL.

Для количественной оценки качества рассчитывают показатели, объективно отражающие возможность успешно поговорить по телефону или обмениваться данными в Интернете.

Доступность связи, ее стабильность, а также сохранность оригинальных свойств контента, то есть воспроизведение без искажений — легли в основу количественной оценки. Именно на основе этих показателей эксперты DMTEL рассчитали единые интегральные оценки и сформировали общий рейтинг «большой четверки» операторов в Москве.

Общий рейтинг оценок по результатам исследования DMTEL:

«Билайн» демонстрирует наилучшие результаты и занимает первую позицию в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Оператор лидирует как по качеству телефонной связи, например, доля отказов в сети этого оператора примерно в два раза меньше, чем в сетях «Мегафон», МТС и Теле2, а значение времени установления соединения не превышает четырех секунд в не менее 90% случаев; так и с заметным опережением по качеству сервиса передачи данных в направлении Интернета (HTTP UL).

МТС на второй позиции как по качеству телефонной связи, так и по качеству передачи данных. Незначительно уступает лидеру по итоговой оценке, например, отставание от «Билайна» по качеству передачи данных составляет всего один балл.

«Мегафон» по совокупности баллов находится на третьей позиции в рейтинге. Отставание от МТС по качеству услуг голосовой связи составляет всего один балл. По качеству услуг передачи данных «Мегафон» заметно уступает конкурентам.

Теле2 занимает четвертую позицию по итоговой оценке. Вместе с тем, по совокупным показателям качества услуг передачи данных Теле2 опережает «Мегафон». В частности, в сети этого оператора отмечена наибольшая оценка качества воспроизведения видео с YouTube среди конкурентов. Существенный вклад в снижение итоговой оценки вносит отставание по качеству услуг голосовой связи.

Таким образом, в условиях санкций и проблем с поставками оборудования со стороны производителей, все операторы связи демонстрируют высокие показатели доступности и надежности мобильной связи, а также скорости передачи данных. При этом в сети каждого оператора существуют участки, на которых отмечено низкое качество услуг, включая отказы, обрывы и невозможность поговорить по телефону или обмениваться данными с помощью Интернета. Относительная протяженность таких участков, как правило, не превышает 1%.

Это повторное исследование DMTEL качества мобильной связи московских операторов. Первое проводилось в ноябре 2021 г.