ИТ-решение TopLog WMS запущено на складе электротехнической продукции компании «Энергокомплект»

Специалисты компании «Топлог» внедрили систему TopLog WMS на складском терминале компании «Энергокомплект», производителя светотехнической продукции.

После завершения проекта TopLog WMS управляет складом площадью 6,5 тыс. м2, на территории которого размещено около 3,5 тыс. SKU – светотехнической и кабельно-проводниковой продукции.

До автоматизации складской логистики сотрудники склада использовали бумажную технологию при работе с товаром, что приводило к ошибкам и пересорту. Человеческий фактор выражался также в зависимости от уникальных знаний персонала.

В результате реализованного проекта, на складе компании «Энергокомплект»: автоматизированы все бизнес-процессы; сотрудники не используют в работе с товаром бумажные носители, все операции выполняются с помощью ТСД; настроена логика движения продукции внутри склада; задания персоналу формируются и выдаются системой TopLog WMS в автоматическом режиме; руководство может отслеживать каждое действие отдельно взятого сотрудника, связанное с товаром; сократилось время на сборку заказов; увеличилась скорость приёмки и комплектации заказов; ликвидированы проблемы с пересортицей; до нуля снизилась зависимость от человеческого фактора; система WMS поддерживает 100% актуальность данных по остаткам, передавая информацию по ним в КИС в онлайн-режиме; обучение новых сотрудников склада работе с WMS реализуется в течение 1 рабочего дня.

Адресное хранение и автоматизация каждого процесса с товаром с помощью TopLog WMS повысили скорость и качество работы персонала, упростили работу всего складского терминала.