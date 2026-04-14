СКЛП автоматизирует склады 3PL на базе TopLog WMS

СКЛП автоматизирует склады 3PL на базе TopLog WMS. На складе автоматизированы процессы ответственного хранения, настроен учет и контроль маркированной продукции, система подготовлена к масштабированию на другие объекты. Об этом CNews сообщили представители TopLog.

Северо-Кавказское логистическое предприятие (СКЛП) — это мультимодальный логистический комплекс и один из ключевых операторов складской логистики на Юге России. Компания оказывает полный спектр услуг в формате 3PL/4PL, обеспечивая ответственное хранение, кросс-докинг и профессиональную обработку грузов для крупных международных и федеральных производителей продуктов питания и товаров повседневного спроса. СКЛП управляет распределительным складским комплексом в Ростове-на-Дону общей площадью складских помещений более 25 тыс. м² и вместимостью до 35 тыс. паллетомест. Здесь обрабатываются товарные потоки, поступающие автомобильным и железнодорожным транспортом.

Компания активно развивается: открывает новые склады, расширяет логистические направления и развивает новые сервисные решения. Руководство СКЛП уделяет особое внимание автоматизации и роботизации складских процессов. Поэтому модернизация WMS системы стала логичным шагом в развитии складской инфраструктуры. Для запуска проекта СКЛП обратилась к своему партнеру — компании «Топлог», с которой сотрудничает с 2013 г.

Пилотный проект решили начать со склада ответственного хранения площадью 6300 м², чтобы отработать ключевые процессы и подготовить решение к масштабированию на более сложные объекты.

Все складские процессы в TopLog WMS были выстроены так, чтобы сократить лишние перемещения персонала, оптимально использовать каждый квадратный метр складского пространства и ускорить операции.

Одно из решений — отказ от лишней перемаркировки. При приемке кладовщик сканирует заводскую паллетную этикетку, TopLog WMS автоматически «разбирает» штрихкод и извлекает из него необходимые данные — дату производства, срок годности, номер партии. Это формирует корректный партионный учет и ускоряет дальнейшую обработку грузов без дополнительных операций.

Заданы стандарты укладки на поддоны: для каждой номенклатуры фиксируется количество упаковок и схема размещения по слоям. Данные загружаются в WMS и используются при приёмке — кладовщик выбирает соответствующий стандарт на ТСД (или принимает товар без него). Формирование паллет становится единообразным, а дальнейшая обработка — простой и удобной.

Склад работает с товарными потоками разных поклажедателей, поэтому в системе реализована гибкая модель классификации. Номенклатура разделена на учётные группы — для управления логикой товародвижения — и складские группы — для настройки правил обработки и расчета услуг.

Контрагенты в системе также разделены на группы с разными настройками обработки. Например, для товаров продуктовых сетей можно задать индивидуальные требования к остаточному сроку годности (ОСГ) при отгрузке. Эти параметры фиксируются в карточке контрагента и автоматически учитываются при подборе товара. Система сама соблюдает условия работы с каждым заказчиком.

WMS корректно работает с товарами, подлежащими обязательной маркировке в ФГИС «Честный знак». Для такой номенклатуры ведется учет кодов маркировки при приемке и отборе, а также дополнительно — на этапе консолидации.

При отборе целых паллет с маркированной продукцией система запрашивает сканирование агрегированного кода (группового штрихкода). WMS проверяет его наличие в системе и, если код корректный, привязывает его к отгружаемому носителю без расформирования паллеты. Код далее используется в печатных документах и учёте движения продукции.

На этапе отгрузки добавлена дополнительная проверка: после сканирования каждого носителя требуется сканирование штрихкода ворот. Это обеспечивает корректную отгрузку и исключает пересорты.

Учет ведется как в разрезе складов, так и по собственникам товаров: система точно отслеживает остатки каждого поклажедателя на каждой площадке.

Внедрение TopLog WMS повысило производительность складских операций, а данные по остаткам всегда актуальны. Для поклажедателей это означает понятный и предсказуемый сервис: требования к обработке товаров соблюдаются, ошибки сведены к минимуму, а логистические издержки снижаются. В таких условиях проще планировать поставки и развивать продажи.

Пилотный проект успешно завершен и подтвердил готовность системы к дальнейшему масштабированию. Сегодня команды «Топлог» и СКЛП переходят к следующему этапу — тиражированию WMS на другие складские площадки компании, включая новый роботизированный комплекс высокоплотного хранения. В его основе — современные технологии 3D-шаттлов, конвейерные линии и пикинг-станции, работающие по принципу «товар к человеку».

Директор по логистике ООО «Северо-Кавказское логистическое предприятие» Алексей Халын: «WMS-система сегодня является одним из ключевых инструментов эффективного управления складской логистикой. В нашей отрасли она позволяет обеспечить прозрачность всех операций, точность учета, контроль товарных потоков в режиме реального времени и высокую управляемость процессов на каждом этапе — от приемки до отгрузки. Особенно важно, что современная WMS не только повышает производительность склада и снижает количество ошибок, но и создает основу для дальнейшей автоматизации и масштабирования бизнеса. Конкурентное преимущество компании в таких условиях формируется не только за счет складских площадей или оборудования, но прежде всего за счет качества процессов, скорости адаптации под задачи клиента и уровня цифровой зрелости. Бизнес выигрывает тогда, когда может предложить клиенту точность, скорость, прозрачность, гибкость в настройке операций и надежную интеграцию с его учетными системами. Именно поэтому инвестиции в WMS сегодня — это не просто вложение в ИТ, а стратегический шаг к повышению качества сервиса и устойчивости бизнеса в целом».