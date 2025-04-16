В России ритейлеров выводят на новый уровень продаж с технологией массовой генерации 3D-моделей

Российский стартап Arigami представил технологическое решение, которое упрощает создание 3D-контента для онлайн-магазинов и маркетплейсов. Платформа позволяет любому человеку без специальных навыков самостоятельно создавать интерактивные 3D-модели товаров всего за 5-10 минут, что в несколько раз быстрее традиционных методов. Об этом CNews сообщили представители Arigami.

Несмотря на рост популярности дополненной реальности в электронной коммерции, большинство продавцов сталкивается с барьерами для внедрения этих технологий – высокой стоимостью и сложностью процесса оцифровки товаров. Если крупные игроки рынка могут позволить себе содержать штат 3D-дизайнеров или заказывать разработку моделей у специализированных агентств, то для среднего и малого бизнеса подобные затраты часто неподъемные.

Arigami решает эту проблему, предлагая рынку три инновационных метода создания 3D-контента. Первый – нейросетевой конвертер, который способен по одной или нескольким фотографиям создавать полноценную интерактивную 3D-модель. Второй – ориентирован на работу с плоскими объектами, такими как двери, картины, декор и текстиль – система автоматически преобразует загруженные 2D-изображения в 3D-объекты без необходимости сложного моделирования. Третий метод создает фотореалистичные 360-градусные обзоры товаров с поддержкой AR, позволяя покупателям детально рассмотреть изделия со всех сторон и визуализировать их в реальном пространстве. Это особенно ценно для одежды и других товаров, требующих сложного моделирования, поскольку заменяет дорогостоящую 3D-разработку высококачественными фотографиями, сохраняя при этом премиальный визуальный опыт для пользователя.

Созданные 3D-модели интегрируются через автоматически сгенерированный код встройки на любые e-commerce платформы через специальный виджет, который загружает контент по мере необходимости и не влияет на производительность сайта.

«Мы понимаем, что ключевая задача для ритейла – это не просто создать 3D-модель, а сделать это быстро, недорого и с возможностью интеграции в бизнес-процессы, особенно тем продавцам, у которых миллионы SKU. Наше решение дает возможность продавцам и маркетплейсам легко адаптироваться к новой реальности цифрового ритейла. По данным исследований Shopify, внедрение 3D-моделей товаров повышает конверсию интернет-магазинов до 94%. Это новый уровень взаимодействия с покупателем», — отметил Арсений Ярцев, директор по развитию Arigami.

С ростом конкуренции в онлайн-ритейле данная технология открывает новые возможности для игроков рынка любого масштаба, позволяя им предлагать покупателям интерактивный опыт взаимодействия с товарами без существенных вложений в техническую инфраструктуру и персонал.