Новое приложение Сбербанка для инвестиций — DriveInvest — появилось в App Store

Официальное приложение «СберИнвестиции» под названием DriveInvest появилось в App Store. Управлять инвестициями в нем проще, а находить нужную информацию — быстрее. Владельцы iPhone могут безопасно его скачать. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Приложение подойдет начинающим инвесторам благодаря появившейся простой форме заявки и понятным инструментам анализа с наглядными графиками. Опытные пользователи увидят полностью переработанный раздел «Рынок»: появились три вкладки, которые помогают ориентироваться в событиях на рынке, ловить важные сигналы и собирать портфель инвестиций.

Максим Чекмарев, лидер трайба «СберИнвестор» Сбербанка: «Через наше приложение ежемесячно свыше миллиона пользователей совершают сделки — среди них как начинающие инвесторы, так и профессионалы рынка. Мы стремились сделать обновление максимально удобным и интуитивно понятным, уделив особое внимание комфорту новичков. Пользователи Android уже высоко оценили обновление — теперь оно доступно и владельцам iPhone».

Клиентам рекомендуется как можно быстрее установить приложение, пока оно присутствует в App Store.