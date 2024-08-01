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«СберИнвестиции» запустили скринер акций

В брокерском приложении «СберИнвестиции» появился скринер акций — специальный фильтр для поиска акций по заданным критериям. Он сэкономит время инвесторов на самостоятельный анализ бумаг и упростит старт на фондовом рынке для новичков. Об этом CNews сообщили представители «СберИнвестиций».

Скринер работает по принципу фильтра в онлайн-магазине и помогает в несколько кликов найти самые перспективные бумаги по индивидуальному запросу каждого клиента. Среди параметров для выбора — цена акции и ее изменение за день и год, дивиденды на акцию и дивдоходность, а также отрасль и финансовые показатели компаний, динамика роста, ключевые мультипликаторы, консенсус-прогноз аналитиков.

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Начинающим инвесторам могут быть интересны готовые скринеры, например, «голубые фишки», «дивидендные компании», «дешевые и многообещающие компании», «компании с высоким потенциалом роста», «быстрорастущие компании». В зависимости от ситуации на рынке скринеры постоянно обновляются.

Аиша Кубезова, директор Управления электронных рынков «Сбербанка»: «Самостоятельный поиск ценных бумаг представляет наибольшую сложность для начинающих инвесторов. Наш новый скринер вместе с эксклюзивной аналитикой, подборками и обучающими материалами позволит сделать процесс формирования портфеля гораздо понятнее, проще, а главное, эффективнее для тех, кто только начинает инвестировать или не готов уделять много времени анализу рынка. Запуск скринера особенно актуален сейчас, когда, как это обычно бывает во время снижений на рынке, появилась возможность вложиться в перспективные бумаги по привлекательным ценам. В такой момент нужно особо тщательно анализировать каждую компанию, чтобы сделать для себя оптимальный выбор с точки зрения доходности и уровня риска. Новый сервис будет интересен как опытным, так и начинающим инвесторам. Профессиональные трейдеры смогут оперативно подбирать бумаги по необходимым критериям, а новички — пользоваться готовыми скринерами и пробовать свои силы, постепенно разбираясь в ключевых показателях компаний».

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