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Строилова Светлана
УПОМИНАНИЯ
|14.05.2025
|«Четыре Лапы» перевели сотрудников на цифровое обучение с помощью «МТС Линк» 1
Строилова Светлана и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
|Четыре Лапы 16 1
|Головин Дмитрий 37 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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