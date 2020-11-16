Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков

МВД хочет запустить систему искусственного интеллекта для составления фотороботов и поиска серийных преступников, в том числе, путем анализа биоматериалов. Технология, по плану, будет запущена в 2024 г. в рамках цифровой трансформации Министерства, на которую будет потрачено 55 млрд руб.

ИИ заменит следователей

Министерство внутренних дел России (МВД) разработало проект внедрения искусственного интеллекта (ИИ), который займется поиском серийных преступников и созданием фотороботов. Как пишет «Коммерсант», ИИ будет искать серийных убийц и подозреваемых на основе анализа биоматериалов, полученных на месте преступления. О планах по использованию ИИ в этой сфере сообщили чиновники МВД в рамках совещания у вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Упоминание искусственного интеллекта в качестве подспорья при проведении следственных мероприятий также встречается и в проекте цифровой трансформации МВД, оцененной в 55 млрд руб. Замминистра внутренних дел генерал-лейтенант Виталий Шулика направил его на согласование в Правительство России еще в первой половине ноября 2020 г.

Для поиска преступников и подозреваемых ИИ будет исследовать детали нескольких преступлений с целью выявления совпадений между ними. По данным РБК, это могут быть схожие (или даже одинаковые) места преступлений, найденные общие предметы и т. д. Также ИИ займется установлением личности возможного преступника, используя для этого биоматериалы, к примеру, следы крови, с мест преступлений и при помощи составленного им же фоторобота. В МВД отметили, что эта процедура будет проводиться только при наличии требуемых сведений в банке данных.

Дорожная карта внедрения ИИ

В составе проекта цифровой трансформации МВД и внедрения ИИ, в котором говорится о 55 млрд руб., есть и дорожная карта, начинающаяся с 2020 г. В ней указано, что до конца 2020 г. Министерство инициирует подготовку техзаданий для проведения научно-исследовательских работ по интеграции ИИ в повседневную деятельность полиции для ее улучшения.

ИИ позволит полицейским улучшить раскрываемость преступлений

В 2021-2022 г. МВД планирует разработать и протестировать систему определения внешности преступника, использование которого должно начаться в 2024 г. На 2023 г. назначено начало разработки специализированного ПО для поиска серийных маньяков. Сроки его внедрения не установлены.

Зачем МВД так сильно нужен искусственный интеллект

Как пишет РБК, внедрение ИИ позволит МВД повысить эффективность не только выявления, но также расследования преступлений и их раскрытия. После запуска такой системы ее смогут внедрить различные госструктуры, притом без значительных доработок.

В качестве потенциальных пользователей системы в документе МВД упоминаются Следственный комитет (СК), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Помимо этого, допускается передача технологий ИИ для поиска преступников в другие страны.

Вместе с этим авторы презентации считают, что «полицейский» ИИ сможет пригодиться и за пределами криминалистики – например, в медицине. Он мог бы использоваться, в том числе, для выявления генетических закономерностей и аномалий.

«В ходе практической реализации данного подхода российская наука выйдет в мировые лидеры в одном из наиболее перспективных направлений развития фундаментальной науки», – сказано в проекте.

Возможные трудности при реализации проекта

В проекте МВД описаны и потенциальные проблемы при создании и запуске ИИ для поиска преступников. К ним отнесено, помимо прочего, отсутствие в России целевого финансирования на опытно-конструкторские работы.

Документ также содержит упоминание том, что в России пока нет всероссийской базы данных с генетической информацией о гражданах, несмотря на то, что Президент России Владимир Путин распорядился создать ее еще в июне 2020 г. На момент публикации материала не было известно, началась ли разработка этого проекта.

С 2021 г. деньги на разработку такой БД, пишет РБК, будут выделяться из федерального бюджета, но, что немаловажно, объемы финансирования пока не раскрываются. По словам директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Александра Благова (институт стал соисполнителем проекта), база будет запущена в 2024 г., а информация будет храниться в ней в обезличенном виде.

Добавим также, что любой искусственный интеллект, как нечто, созданное человеком, не застрахован от ошибки. В ноябре 2020 г. CNews писал, что ИИ, натасканный на идентификацию личности, ошибочно распознал в невиновном человеке преступника, из-за чего он мог провести следующие восемь лет своей жизни в тюрьме.