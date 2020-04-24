Квартальный оборот «Сбермаркета» увеличился в 5 раз до 1,5 млрд рублей

Федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости «Сбермаркет» (входит в экосистему Сбербанка) раскрыл результаты деятельности компании в I квартале 2020 года. Оборот компании в I квартале 2020 года по сравнению с I кварталом 2019-го вырос в 5 раз — до 1,5 млрд рублей. Рост по сравнению с IV кварталом 2019 года составил 74%. Количество доставленных заказов в I квартале 2020 года также увеличилось более чем в 5 раз и превысило 350 тысяч.

В I квартале 2020 года «Сбермаркет» продолжил реализацию стратегии по созданию федерального сервиса доставки продуктов и товаров FMCG, доступного жителям всей страны. За три месяца сервис запустился в 12 новых регионах от Иркутска до Калининграда, а в конце марта курьер «Сбермаркета» в Казани доставил клиенту миллионный заказ.

Масштабный рост потребовал быстрого развития логистики и операций. За I квартал 2020 года количество сборщиков и курьеров, сотрудничающих со «Сбермаркетом», увеличилось более чем втрое — с 1200 до 3650. Количество торговых точек, в которых работает сервис, выросло до 115.

В феврале 2020 года «Сбермаркет» объявил о запуске нового направления — собственной рекламной платформы для FMCG-брендов. В компании отметили, что рекламная платформа будет работать по модели, отличной от традиционных каналов: рекламодатель будет платить только комиссию от товарооборота, то есть только за реальные продажи. Результаты FMCG-направления «Сбермаркета» в марте показывают, что продукт уже востребован многими рекламодателями — от крупных интернациональных компаний до локальных российских брендов.

«Сбермаркет» продолжает интеграцию в экосистему Сбербанка и совместного O2O-предприятия Сбербанка и Mail.Ru Group. Так, внедрена регистрацию пользователей по общему для всех компаний экосистемы идентификатору Сбербанк ID. Доступ к аудитории крупнейшего банка страны и крупнейшей российской интернет-компании по дневной аудитории (Mail.Ru Group) дает «Сбермаркету» неограниченные возможности для роста.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «В период самоизоляции сервисы доставки, одним из флагманов которых является «Сбермаркет», приобретают особое значение, поскольку решают важные социальные задачи. Речь идет уже не только об удобстве, но и о безопасности: сервис позволяет обеспечивать находящихся дома жителей огромной страны товарами первой необходимости без риска для жизни и здоровья, помогая в борьбе с коронавирусом. Это одно из ключевых направлений развития нашей экосистемы, которое показывает впечатляющие темпы роста. Я благодарю команду «Сбермаркета», которой удалось в кратчайшие сроки кардинально масштабировать свой бизнес».

Асан Курмангужин, генеральный директор «Сбермаркета», сказал: «С середины марта «Сбермаркет» работает в кардинально новых условиях. Несмотря на всю сложность ситуации, мы быстро перестроили бизнес-процессы и за март расширили команду сборщиков и курьеров на 800 человек, чтобы удовлетворить стремительно возросший до экстремальных значений спрос. Мы продолжим наращивать свои мощности, чтобы уже к концу апреля доставлять по 15 тысяч заказов в день, выходя в число лидеров e-grocery в России».